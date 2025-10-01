Этот цветок упоминают в Библии: какое редкое растение выращивают в одной из областей Украины (фото)

В Ивано-Франковской области растет уникальный цветок — иссоп

На Калущине выращивают редкое растение, которое когда-то использовали священники в Иерусалиме. Разведением уже много лет занимается житель села Креховичи.

Житель Роман Легун много лет посвятил цветоводству и коллекционированию редких растений. Среди его зеленых любимцев особое место занимает иссоп — ароматная и одновременно священная трава, которая упоминается еще в Библии, пишет "Информатор Калуш" на Facebook.

Что это за растение

Иссоп имеет вид невысокого кустика с узкими зелеными листьями и яркими сине-фиолетовыми цветами, собранными в колосовидные соцветия. Цветет он обычно в июне-июле, привлекая пчел и наполняя воздух нежным медовым ароматом.

Как выглядит иссоп

В природе иссоп распространен в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, однако хорошо приживается и в Украине, особенно на солнечных склонах и сухих местностях. Сегодня он не только украшение клумб, но и растение с глубокой исторической и символической ценностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области зацвело растение, сохранившееся со времен динозавров.