З цим "божим" прізвищем не можна мати поганої репутації. Його носії живуть тільки в одному регіоні

Українські прізвища можуть бути не тільки смішними чи дивними, а й мати позитивне походження. Це стосується і прізвища "Алілуя", яке давали далеко не всім.

"Телеграф" розповість, що воно означає. А також скільки людей в Україні його носить.

Що означає прізвище Алілуя

Походження цього незвичайного прізвища має глибокі релігійні корені. Воно походить від священного вигуку, який використовується в іудаїзмі та християнстві для прославлення Всевишнього. У перекладі з давньоєврейської мови це слово означає "хваліть Господа" або "хваліть Яхве".

Цей урочистий заклик часто зустрічається в біблійних Псалмах. Його використовували під час релігійних служб як вираз радості та вдячності Богу. Саме тому прізвище Алілуя несе в собі особливу духовну силу та позитивну енергетику.

Формування цього рідкісного прізвища пов'язане з особливою роллю предків у релігійному житті громади. Такі родові назви могли отримувати люди, які мали тісний зв'язок з церквою або активно брали участь у богослужіннях. Можливо, хтось із предків був церковним співаком, псаломщиком або просто відомим своєю глибокою вірою.

Скільки носіїв прізвища в Україні

За даними порталу Рідні, в Україні проживає лише 4 носії прізвища Алілуя. Усі вони зареєстровані в Донецькій області.

