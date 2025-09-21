У вас у роді були затяті курці, якщо ваше прізвище звучить так (список)

Цих людей настільки часто бачили за курінням, що дали їм відповідне прізвище

Кожне українське прізвище таїть у собі цілу історію того, як воно з’явилося. Деякі прізвища в давнину носили козаки з надздібностями, інші прізвища давали тільки дуже бідним людям. А ще одна група прізвищ може вказувати на те, що хтось із ваших предків дуже любив курити тютюн. "Телеграф" проаналізував ряд джерел та склав список таких прізвищ разом із актуальними даними про те, скільки людей зараз в Україні їх досі носить.

Кріпак, Кріпакова, Кріпаченко — ці прізвища могли з’явитися від слова "кріпак", як у давнину називали міцний тютюн. Однак також такі прізвища могли давати кріпакам. На сьогоднішній день в Україні лише понад тисячу носіїв таких прізвищ.

Поширення прізвища Кріпак в Україні

Курій, Курійчук, — таке прізвище могло дістатись тому, хто любив курити. На сьогоднішній день в Україні всього близько 1,5 тисячі людей носять такі прізвища.

Розповсюдження прізвища Курій в Україні

Люлька, Люлько, Люльчак, Люльченко — такі прізвища давали тим, хто курив люльку. На сьогодні різні форми таких прізвищ в Україні мають кілька тисяч людей.

Поширення прізвища Люлька в Україні

Люлюк, Люлюков, Люлюкін, — так теж могли назвати людину, яка любила курити люльку, тільки ці форми рідкіші, їх носять лише кілька сотень людей зараз в Україні.

