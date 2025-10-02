С этой "божьей" фамилией нельзя иметь плохой репутации. Его носители живут только в одном регионе
Такие родовые названия могли получать люди, имевшие тесную связь с церковью
Украинские фамилии могут быть не только смешными или странными, но и иметь положительное происхождение. Это касается и фамилии "Алилуя", которую давали далеко не всем.
"Телеграф" расскажет, что оно означает. А также, сколько людей в Украине его носит.
Что означает фамилию Алилуя
Происхождение этой необычной фамилии имеет глубокие религиозные корни. Оно происходит от священного возгласа, используемого в иудаизме и христианстве для прославления Всевышнего. В переводе с древнееврейского языка это слово означает "хвалите Господа" или "хвалите Яхве".
Этот торжественный призыв часто встречается в библейских псалмах. Его использовали во время религиозных служб как выражение радости и благодарности Богу. Именно поэтому фамилия Алилуя несет в себе особую духовную силу и положительную энергетику.
Формирование этой редкой фамилии связано с особой ролью предков в религиозной жизни общины. Такие родовые названия могли получать люди, которые имели тесную связь с церковью или активно участвовали в богослужениях. Возможно, кто-то из предков был церковным певцом, псаломщиком или просто известен своей глубокой верой.
Сколько носителей фамилии в Украине
По данным портала Родни, в Украине проживает только 4 носителя фамилии Алилуя. Все они зарегистрированы в Донецкой области.
