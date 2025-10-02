С этой "божьей" фамилией нельзя иметь плохой репутации. Его носители живут только в одном регионе

Такие родовые названия могли получать люди, имевшие тесную связь с церковью

Украинские фамилии могут быть не только смешными или странными, но и иметь положительное происхождение. Это касается и фамилии "Алилуя", которую давали далеко не всем.

А также, сколько людей в Украине его носит.

Что означает фамилию Алилуя

Происхождение этой необычной фамилии имеет глубокие религиозные корни. Оно происходит от священного возгласа, используемого в иудаизме и христианстве для прославления Всевышнего. В переводе с древнееврейского языка это слово означает "хвалите Господа" или "хвалите Яхве".

Этот торжественный призыв часто встречается в библейских псалмах. Его использовали во время религиозных служб как выражение радости и благодарности Богу. Именно поэтому фамилия Алилуя несет в себе особую духовную силу и положительную энергетику.

Формирование этой редкой фамилии связано с особой ролью предков в религиозной жизни общины. Такие родовые названия могли получать люди, которые имели тесную связь с церковью или активно участвовали в богослужениях. Возможно, кто-то из предков был церковным певцом, псаломщиком или просто известен своей глубокой верой.

Сколько носителей фамилии в Украине

По данным портала Родни, в Украине проживает только 4 носителя фамилии Алилуя. Все они зарегистрированы в Донецкой области.

