Тренували прес чи багато їли? Яке "гостре" прізвище може викликати усмішку та незвичні асоціації

Походження цього прізвища здивує

Українські прізвища красиві, милозвучні, деколи зустрічаються смішні. Але й є дивні не тільки за своїм звучанням, але й походженням, серед таких Вирвикишка.

"Телеграф" розповість, що про нього відомо. А також, скільки людей в Україні з ним живе.

Де живуть носії прізвища

За даними порталу Рідні, прізвище Вирвикишка налічує 75 носіїв по всій країні. На карті видно, що найбільша концентрація людей з цим прізвищем зосереджена в центральних регіонах України, зокрема в Київській області. Також невеличкі групи носіїв прізвища проживають у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Що означає це незвичне прізвище

Такі прізвища часто виникали в середовищі козацтва або серед простого народу. Вони відображали яскраві, а іноді й грубуваті реалії тогочасного життя.

Найімовірніша версія походження – це описове прізвисько, яке згодом закріпилося як прізвище. Воно могло бути дане людині за її характерною рисою, поведінкою або пов’язано з якоюсь життєвою подією.

У цьому контексті "Вирвикишка" могло означати жорстоку або дуже сильну людину, здатну завдати серйозної шкоди супротивнику. Можливо, так називали забіяку або лайливого чоловіка, чиї погрози звучали особливо страшно та образно.

Існує й рідкісна професійна версія походження. Теоретично прізвище могло стосуватися людини, чия професія, наприклад різника або м’ясника, якимось чином була пов’язана з вилученням нутрощів при розробці туш.

