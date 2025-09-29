Предки любили пускати гази? Яке промовисте українське прізвище може викликати усмішку

Предки могли мати єврейське коріння, а родове імʼя утворилось від прізвиська

Українські прізвища викликають сміх та здивування своїм звучанням. Серед таких є прізвище Дармопук.

Скільки носіїв прізвища Дармопук в Україні

За даними порталу "Рідні", прізвище Дармопук налічує 104 носії. Більшість з них проживають у західних регіонах країни. Найбільша концентрація носіїв цього прізвища спостерігається у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Походження прізвища Дармопук

Це незвичне прізвище має цікаву етимологію, яка сягає корінням у давні часи. Найімовірніше, прізвисько Дармопук спочатку вказувало на людину, яка марно витрачала свої сили або час. Тобто це міг бути хтось, хто займався справами, що не приносили реальної користі чи очікуваного результату — дією, яка образно кажучи "пукала" або "лопала" дарма.

Інша версія пов’язує походження цього прізвища з людиною, яка отримувала щось "дарма", можливо, не докладаючи особливих зусиль, або ж коли отримане виявлялося марним і нікчемним. Також не виключено, що прізвисько могло бути пов’язане з якимось характерним звуком або процесом, який у народній уяві асоціювався з випусканням газу.

Окрім цього, прізвище може мати єврейське походження. Ймовірно, воно постало як прізвисько, пов’язане з побутовим або іронічним означенням. Зважаючи на незвичну структуру (компоненти "дармо-" і "пук").

Зверніть увагу! У матеріалі не йдеться про образу чи висміювання носіїв цього прізвища. "Телеграф" постійно досліджує прізвища і розповідає своїм читачам про історію походження родових імен.