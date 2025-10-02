Прибирав краще робота-пилососа. Без якого волохатого девайсу раніше не обходилося прибирання

Завдяки яскравості девайс важко було загубити у квартирі

На початку 2000-х років чи не в кожній українській родині можна було знайти яскравий волохатий предмет для прибирання — кольорову пухнасту щітку на довгій ручці. Вона була справжнім хітом того часу і вважалася майже універсальним засобом у боротьбі з пилом.

"Телеграф" розповість про цей предмет детальніше. А також, які у ньому були переваги.

Цей девайс мав кілька головних переваг: він був легким, доступним за ціною і дозволяв швидко дістатися до найменших щілин та поверхонь, куди звичайна ганчірка чи навіть пилосос не завжди могла дістати. Завдяки довгому ворсу можна було очищати полиці з книжками, верхівки шаф, люстри, телевізори та іншу техніку. Особливо зручно було прибирати пил з поверхонь, які не можна було мити водою — наприклад, з клавіатури чи екрану старих моніторів.

Щітка виглядала дуже впізнавано: різнокольоровий штучний ворс — зазвичай у відтінках червоного, жовтого, синього та зеленого — створював ефект веселки. Саме завдяки цій яскравості її важко було загубити у квартирі, а візуально вона одразу асоціювалася з прибиранням.

Чи продається він зараз

Попри стрімкий розвиток технологій та популярність сучасних пилососів і роботів-помічників, цей "пилозбирач" нікуди не зник. І сьогодні його можна знайти на полицях господарських магазинів. Він залишився улюбленим помічником для тих, хто цінує простоту й швидкість у прибиранні.

