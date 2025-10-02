Убирал лучше робота-пылесоса. Без какого мохнатого девайса раньше не обходилась уборка

Благодаря яркости девайс трудно было потерять в квартире

В начале 2000-х годов почти в каждой украинской семье можно было найти яркий мохнатый предмет для уборки — цветную пушистую щетку на длинной ручке. Она была подлинным хитом того времени и считалась почти универсальным средством в борьбе с пылью.

Этот девайс имел несколько главных преимуществ

Этот девайс имел несколько главных преимуществ: он был легким, доступным по цене и позволял быстро добраться до самых маленьких щелей и поверхностей, куда обычная тряпка или пылесос не всегда могла достать. Благодаря длинному ворсу можно было очищать полки с книгами, верхушки шкафов, люстры, телевизоры и другую технику. Особенно удобно было убирать пыль с поверхностей, которые нельзя было мыть водой, например, с клавиатуры или экрана старых мониторов.

Щетка выглядела очень узнаваемо: разноцветный искусственный ворс – обычно в оттенках красного, желтого, синего и зеленого – создавал эффект радуги. Именно благодаря этой яркости ее трудно было потерять в квартире, а визуально сразу ассоциировалась с уборкой.

Продается ли он сейчас

Несмотря на стремительное развитие технологий и популярность современных пылесосов и роботов-помощников, этот "пылеуборщик" никуда не исчез. И сегодня его можно найти на полках хозмагазинов. Он остался любимым помощником для тех, кто ценит простоту и быстроту в уборке.

