Схожий на ноутбук і має будильник. Цей пристрій з "нульових" був мрією кожного

Цей незвичайний гаджет був мрією кожного школяра та офісного працівника на початку нульових

Калькулятор-трансформер був знахідкою і розкішшю для багатьох українських родин. В часи, коли не було сучасних смартфонів, він міг вирішити математичні задачі та став справжнім хітом в Україні на початку 2000-х років.

"Телеграф" розповість, що це за пристрій. У чому була особливість.

Що робило його особливим

Калькулятор-трансформер відрізнявся від звичайних моделей насамперед своїм механізмом розкладання. Достатньо було натиснути одну кнопку, і пристрій самостійно "розкривався", перетворюючись з компактного блоку на повноцінний калькулятор з великим екраном та зручною клавіатурою.

Окрім основної функції обчислень, цей гаджет мав кілька корисних додатків:

• Вбудований будильник

• Автономне живлення від батарейок

• Компактний розмір у складеному вигляді

• Стильний дизайн, який вражав оточуючих

Символ епохи

На початку 2000-х такий калькулятор був не просто інструментом для математичних розрахунків, а справжнім статусним предметом. Школярі мріяли принести його до класу на урок математики, а офісні працівники з гордістю демонстрували колегам цю технологічну новинку.

Чому він був таким популярним

Секрет успіху калькулятора-трансформера полягав у поєднанні практичності та видовищності. У часи, коли мобільні телефони ще не були повсюдними, а персональні електронні пристрої вважалися розкішшю, такий калькулятор був доступним способом відчути себе володарем "технології майбутнього".

Довговічність батарейок також додавала йому переваг — на відміну від багатьох сучасних гаджетів, цей пристрій міг працювати місяцями без заміни елементів живлення.

