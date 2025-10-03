Там жили велетні, був монастир, а нині панує нечисть: що то за місце в Україні, куди краще не лізти (фото)

Жителі Івано-Франківської області кажуть, що ходити на Бійну гору небезпечно не лише через круті схили

Бійна гора поблизу Івано-Франківська, відома також як Вовчинецька, здавна оточена таємницями та легендами. Однією з історій є те, що там є нечисть.

Місцями можна почути, що це місце ще називають"Івано-Франківський Голлівуд". Вважається, що теперішнє своє ім’я гора отримала через криваві сутички між козаками та польськими військами Потоцького, як написали у "24 Канал".

Який вигляд має гора

Навколо гори збереглося безліч переказів. Один із них розповідає про велетнів, які колись населяли ці землі і намагалися дістатися до Бога. За це їх затопили, а місце зайняли злі духи. Коли їх вигнали, на горі з’явився монастир.

За іншими легендами, навіть монахи згрішили, і через це монастир зник під землею. Кажуть, що на свято Івана Купала тут досі можна почути відлуння дзвонів і спів цих монахів.

Місцеві також стверджують, що вночі гора оживає: по ній бродять дивні істоти — вуж із людською головою, крилата змія та таємничий чорний пес.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що приховують стіни психлікарні у Вінниці. Хтось каже, що там проводили страшні експерименти над пацієнтами.