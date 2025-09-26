Небезпечних пухнастих хижаків знайшли на Одещині. Як вони виглядають та яка доля чекає їх (фото, відео)

В Україні ці тварини зустрічаються рідко

На Одещині знайшли трьох дитинчат хижої тварини. Ймовірніше вони втратили маму, але їх вдалось врятувати.

Про це пишуть місцеві пабліки Одеси. Зазначається, що йдеться про п'ятьох дитинчат лісового кота.

Відомо, що кошенят у Бессарабії врятував місцевий птахівник. Він передав їх до Ізмаїльської станції юних натуралістів. Там кошенят лікують і відгодовують, аби згодом знову відпустити у дику природу. Тваринам крапають очі, дають антибіотики та годують м'ясом.

Одне з кошенят, яке знайшли

В Одеській області знайшли кошенят лісового кота

За словами спеціалістів, кошенятам всього 2 місяці, але вони вже показують дикий характер — шиплять, дряпаються. Цікаво, що маленькі хижаки дисципліновано ходять в лоток. Вже за місяць кошенят перевезуть до Нацпарку "Тузловські лимани" і випустять на волю.

Кошеня, якого знайшли на Одещині

Але і тут спеціалісти зіштовхнулись з питанням, адже для самостійного зимування вони ще замалі, а тримати їх до весни проблематично. Однак у коментарях думка українців розділилась, хтось писав, що треба тримати котім до весни. А були і ті, хто наголошували, що їх можна випустити і підгодовувати, адже інстинкт виживання має допомогти хижакам.

Лісовий кіт — це хижак, який проживає у Європі, на Кавказі й на півночі Туреччини в усіх типах лісів. В Україні ця тварина зустрічається рідко та підлягає охороні. Вага самиць у середньому 3,5 кг, а самців — 5 кг. Волосяний покрив від коричневого до сірого забарвлення зі смугами на лобі та з боків; пухнастий хвіст із чорним кінчиком.

Лісовий кіт

