Стала його четвертою дружиною: що відомо про обраницю Іво Бобула і як вона виглядає

Бобул зустрів свою майбутню обраницю у 90-х

Популярний український співак Іво Бобул протягом життя був одружений чотири рази. Зокрема, серед його обраниць була виконавиця Лілія Сандулесу. Зараз Бобул перебуває у шлюбі з дружиною Наталею протягом 20 років.

Що треба знати:

Бобул зараз перебуває у четвертому шлюбі

Разом з дружиною Наталією виховує сина Данила

Обраниця співака підтримує його у всьому

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чим займається дружина співака.

Що відомо про дружину Іво Бобула

Обраниця співака — Наталія — молодша за нього на 12 років. За фахом вона — психолог, і під час війни продовжує працювати у цій сфері. Бобул розповідав в інтерв'ю Rostyslove Production, що дружина завжди підтримувала його у кар'єрі і була опорою у житті. Також у їхньому шлюбі були і кризові моменти, однак вони все подолали.

Вона — головна в моєму житті. Ми пройшли з нею все — злети й падіння. У родині всяке буває, але це святе. Наталія — психолог. Допомагає не тільки мені, а й людям, які до неї звертаються. Тим паче зараз стільки жінок, які потребують допомоги. Їздить більше до наших знайомих чи друзів, спілкується з ними. Іво Бобул

Іво Бобул у 90-х, фото з мережі

Цікаво, що Іво познайомився з Наталією у 90-х в одному з ресторанів. Тоді він ще перебував у шлюбі з Лілією Сандулесою. Виконавець помітив жінку у закладі, де вона проводила час з іншим чоловіком.

Згодом стосунки пари ускладнилися, і у той момент Бобул зробив пропозицію Наталії. Вони не влаштовували масштабного святкування, лише відзначили у РАЦСі зі свідками. У день реєстрації шлюбу Іво ще встиг дати концерт.

Іво Бобул з дружиною Наталею, фото з мережі

Незабаром у подружжя народився син, якого назвали Данилом. Зараз йому 17 років. Бобул також зазначав, що раніше забороняв дружині працювати. Артист хотів, аби вона повністю присвячувала себе сім'ї і вихованню сина.

Син Бобула - Данило, скриншот з відео "Сніданок з 1+1"

Іво розповідав в інтерв'ю ЖВЛ, що Наталя не заперечувала, щоб він відновив співпрацю з колегою і ексдружиною Лілією Сандулесою. Обраниця артиста розуміє, що це частина його роботи.

"Абсолютно нормально. Ніяких ревнощів, це робота. Треба для України зробити так. Каже: "Я не проти, будь ласка". – Я прийшов і сказав: "Наталі, ось у нас має бути такий план". Вона каже: "Ви творчі люди – робіть, як потрібно". Іво Бобул

