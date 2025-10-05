Стала его четвертой женой: что известно об избраннице Иво Бобула и как она выглядит

Бобул встретил свою будущую избранницу в 90-х

Популярный украинский певец Иво Бобул в течение жизни был женат четыре раза. В частности, среди его избранниц была исполнительница Лилия Сандулеса. Сейчас Бобул состоит в браке с женой Натальей в течение 20 лет.

Что нужно знать:

Бобул сейчас состоит в четвертом браке

Вместе с женой Наталией воспитывает сына Даниила

Избранница певца поддерживает его во всем

"Телеграф" решил выяснить, чем занимается супруга певца.

Что известно о жене Иво Бобула

Избранница певца — Наталья — младше его на 12 лет. По специальности она — психолог, и во время войны продолжает работать в этой сфере. Бобул рассказывал в интервью Rostyslove Production, что жена всегда поддерживала его в карьере и была опорой в жизни. Также в их браке были и кризисные моменты, однако они все преодолели.

Она – главная в моей жизни. Мы прошли с ней все — взлеты и падения. В семье всякое бывает, но это свято. Наталья – психолог. Помогает не только мне, но и людям, которые к ней обращаются. Тем более сейчас столько женщин, нуждающихся в помощи. Ездит больше к нашим знакомым или друзьям, общается с ними. Иво Бобул

Иво Бобул в 90-х, фото из сети

Интересно, что Иво познакомился с Наталией в 90-х в одном из ресторанов. Тогда он еще состоял в браке с Лилией Сандулесой. Исполнитель заметил женщину в заведении, где она проводила время с другим мужчиной.

Впоследствии отношения пары усложнились, и в тот момент Бобул сделал предложение Наталье. Они не устраивали масштабное празднование, лишь отметили в ЗАГСе со свидетелями. В день регистрации брака Иво еще успел дать концерт.

Иво Бобул с женой Натальей, фото из сети

Вскоре у супругов родился сын, которого назвали Данилом. Сейчас ему 17 лет. Бобул также отмечал, что раньше запрещал жене работать. Артист хотел, чтобы она полностью посвящала себя семье и воспитанию сына.

Сын Бобула — Даниил, скриншот с видео "Завтрак с 1+1"

Иво рассказывал в интервью ЖВЛ, что Наталья не возражала, чтобы он возобновил сотрудничество с коллегой и экс-женой Лилией Сандулесу. Избранница артиста понимает, что это часть его работы.

Абсолютно нормально. Никакой ревности, это работа. Надо для Украины сделать так. Говорит: "Я не против, пожалуйста". – Я пришел и сказал: "Наталье, вот у нас должен быть такой план". Она говорит: "Вы творческие люди – делайте, как нужно". Иво Бобул

