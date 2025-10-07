Найвпізнаваніша будівля України вже понад 10 років зруйнована: як виглядала раніше (фото)

Аеропорт на Донеччині побачив не тільки літаки та пасажирів, а й бойові дії та окупацію

Донецький аеропорт, колись один із найсучасніших в Україні, сьогодні залишається символом стійкості та незламності. Свого часу він приймав тисячі пасажирів, але тепер стоїть зруйнований посеред поля.

Донецький аеропорт, відкритий у 1933 році, довгі десятиліття був важливим транспортним вузлом Донбасу. Про історію його заснування та який вигляд він має зараз, розповість і покаже "Телеграф".

Його розвиток прискорився у 1960–1970-х роках із введенням нових типів літаків та реконструкцією термінала. У 1990-х та 2000-х аеропідприємство отримало статус міжнародного аеропорту та пройшло масштабну реконструкцію, зокрема зведено нову злітно-посадкову смугу, яку урочисто відкрили у 2011 році.

У Telegram-каналі колишнього Народного депутата України Антона Геращенка опублікували відео, де можна побачити, який вигляд мав Донецький аеропорт до 2014 року.

Під час російсько-української війни аеропорт опинився в центрі боїв. Уже в червні 2014 року він фактично припинив роботу через обстріли, а після восьмимісячної оборони та численних атак у січні 2015-го був повністю зруйнований. Диспетчерська вежа, яка тривалий час слугувала символом стійкості українських захисників, обвалилася 13 січня 2015 року, а 21 січня українські сили залишили аеропорт.

Нині він розташований на тимчасово окупованій території, тому побачити його на власні очі неможливо.

