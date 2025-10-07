Самое узнаваемое здание Украины уже более 10 лет разрушено: как выглядело раньше (фото)

Аэропорт в Донецкой области увидел не только самолеты и пассажиров, но и боевые действия и оккупацию

Донецкий аэропорт, когда-то один из самых современных в Украине, сегодня остается символом стойкости и несокрушимости. В свое время он принимал тысячи пассажиров, но теперь стоит разрушенный посреди поля.

Донецкий аэропорт, открытый в 1933 году, долгие десятилетия был важным транспортным узлом Донбасса. Об истории его основания и как он выглядит сейчас, расскажет и покажет "Телеграф".

Его развитие ускорилось в 1960-1970-х годах с введением новых типов самолетов и реконструкцией терминала. В 1990-х и 2000-х аэропредприятие получило статус международного аэропорта и прошло масштабную реконструкцию, в частности, возведена новая взлетно-посадочная полоса, которую торжественно открыли в 2011 году.

В Telegram-канале бывшего Народного депутата Украины Антона Геращенко опубликовали видео, где можно увидеть, как выглядел Донецкий аэропорт до 2014 года.

Во время российско-украинской войны аэропорт оказался в центре боев. Уже в июне 2014 года он фактически прекратил работу из-за обстрелов, а после восьмимесячной обороны и многочисленных атак в январе 2015-го был полностью разрушен. Диспетчерская башня, которая долгое время служила символом стойкости украинских защитников, обвалилась 13 января 2015 года, а 21 января украинские силы оставили аэропорт.

Сейчас он расположен на временно оккупированной территории, поэтому увидеть его собственными глазами невозможно.

