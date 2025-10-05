Посеред українського міста є кладовище, де спочивав вампір: його могилу випалили (фото)

Місцевим чаклунам навіть доводилося заспокоювати монстра, щоб він припинив убивства іванофранківців

В Івано-Франківську є одне з найстаріших міських кладовищ, яке збереглося майже в первісному вигляді. Воно привертає увагу не лише старовинними могилами, а й місцевими легендами — там похований вампір.

На вулиці Київській, колишній Опришківській, що в Івано-Франківську, розташоване міське кладовище, на якому перші поховання були на початку ХХ століття. Хоча радянська влада закрила його у 1970 році, як написали у "Репортер".

Кладовище на вулиці Київська

Сьогодні територія кладовища заросла кущами та гіллям, пройти між старими могилами непросто. Але головна "знаковість" місця — це легенда про вампіра, яка живе в Івано-Франківську вже кілька десятиліть.

За словами письменника Володимира Єшкілєва, історія про вампіра виникла ще кілька років тому і швидко поширилася містом. За легендою, ним був працівник залізниці, який помер у 1933 році. Його "перші виходи" датуються 1940-ми роками. Однак за переказами, його нібито "заспокоїв" місцевий чаклун.

У 1974 році могилу "вампіра" потривожили під час поховання сусідки. Тоді в місті знову почали ширитися чутки про знекровлені трупи молодих дівчат. Радянська влада ігнорувала ці історії, оскільки марксизм-ленінізм і віра у вампіризм вважалися несумісними. Однак, за легендою, після кількох випадків підозрілих смертей могилу знищили за допомогою військового вогнемета.

Нині ця могила пуста.

