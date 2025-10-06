Залишилось тільки кладовище: в Україні є аномальна зона, з якої втекли люди (відео)

Мешканці поселення на Сумщині почали бачити галюцинації ще у 30-х роках

На Сумщині є місце, яке називають "Бугайським трикутником" – зоною аномальних явищ, схожою на легендарний Бермудський трикутник, де безслідно зникають люди. Раніше там був хутір.

Бугайський трикутник розташований в Сумській області на місці колишнього хутора Мала Бугайка. Наразі там лишилось поле, а посеред нього — кладовище. Детальніше це місце можна побачити у сюжеті від "Сумські дебати".

Еколог Володимир Литовка вважає, що люди не могли просто так взяти і покинути свої домівки. За його словами, ще у 30-х роках жителі хутора почали страждати від масових галюцинацій: вони бачили дивні міражі та "голограми". Місцеві також розповідають, що щовечора серед поля з’являлася тінь дівчини в білому, яка тримала свічку та нібито вводила мандрівників в оману, не даючи пройти.

Який вигляд має місцевість

Дослідники також стверджують, що на території трикутника погано працюють механізми (годинник, тракторні двигуни). А люди, які приходять туди, погано себе почувають.

