Котяче хабарництво. 8 способів завоювати прихильність кота

Важко не сприймати це особисто, якщо кіт уникає вас, як чуми. Проте є певні ознаки щодо того, що кіт налаштований дружньо. Якщо ви робите те, що їм подобається, і тримаєтесь якомога далі від їхнього особистого простору, ви можете завоювати прихильність кота.

Але як зрозуміти, що ви робите кота щасливим? Річ у тому, щоб навчитися котячої мови тіла. Ось ознаки того, що кіт налаштований приязно і хоче з вами спілкуватися:

хвіст у формі знака питання (вгору, верхня частина перекинута);

зіниці нагадують щілини або мигдаль;

вуха вперед;

кішка йде прямо до вас;

З іншого боку, уникайте контакту з котом, якщо ви помітили будь-які з цих ознак:

круглі зіниці;

хвіст рухається вперед і назад;

вуха в сторони або назад;

кіт залишається поза вашою досяжністю.

Коти не люблять, коли говорять голосно і дивляться їм в очі

Як завоювати прихильність кота

Потоваришувати з кошеням, якому ви не подобаєтеся, може видатися неможливим, але це не так. Просто спробуйте ці сім простих порад.

Порада №1: уникайте прямого зорового контакту.

На відміну від собак, котам незручно дивитися вам у очі. Коти сприймають прямий зоровий контакт як ознаку того, що ви намагаєтеся їх залякати. У відповідь вони можуть стати наляканими або агресивними.

Порада №2: віддзеркалюйте.

Це муже звучати дуже дивно, і виглядати ще дивніше, але, щоб знизити рівень тривоги кота радять відображати його мову тіла. Наприклад, якщо він дивиться на вас і відводить погляд, ви повинні робити те саме. Це змушує кота почуватися комфортніше.

Порада №3: ​​повільно моргайте

Вчені виявили, що кішкам подобається, коли ви повільно моргаєте у їх бік (треба звужувати очі, як в уповільненій зйомці).

Порада №4: поважайте простір кота.

Коли ви рухаєтеся у напрямку до кота, це може виглядати як загроза. Ось чому коти часто тяжіють до людей, які найбільше хочуть їх уникати (привіт, алергіки). Якщо ви хочете заслужити прихильність кішки, зачекайте, поки вона підійде до вас, а не простягайте руку, гладьте чи беріть її на руки.

Порада №5: проведіть тест.

Ви коли-небудь гладили кота, і раптом він вас вкуси ? Швидше, за все ви не помітили попереджувальних сигналів кота. Запропонуйте кішці свій вказівний палець і подивіться, чи не притискає вона до нього голову. Це ознака того, що вона в настрої для обіймашок.

Порада №6: використовуйте їжу

Один із найшвидших шляхів до серця кота — через смаколики. Коли ви даєте коту вологий корм або ласощі, погладьте його кілька разів, поки він це їсть, і відійдіть. Робіть це щодня. Кошеня почне асоціювати погладжування з чимось хорошим. Цей трюк працює, навіть якщо ти не дуже подобалися коту. Поки він любить ласощі чи консерви, він також буде любити вас.

Порада №7: говоріть тихо

Кричати на кота не корисно. Але навіть гучна, енергійна розмова може лякати котів, змушуючи їх бігти в сховок. Якщо ви говорите тихо і випромінюєте спокій, кіт, швидше за все, захоче залишитися поруч.

Порада №8: почухайте потрібні місця

Найкраще погладити місце від маківки до плечей. Деякі коти також люблять, коли їх гладять по спині. Але якщо ви бачите, що хвіст кота починає хльостати, це означає, що кіт це терпить, але не любить. І навіть не думайте чіпати живіт — дуже мало котів люблять, коли їх там торкаються.

