ТОП-5 пород кошек, которые легко привязываются к новому хозяину

Эти породы проявляют расположение к своим хозяевам

Несмотря на то, что кошки очень независимы по сравнению со многими другими домашними животными, они все еще очень ласковы. В этой статье мы рассмотрим топ-10 пород кошек, обладающих особым талантом, легко привязываться к своему новому хозяину.

Бомбейская кошка

Эту породу также называют мини-пантерой. Умная, милая и приятная бомбейская кошка часто сразу увлекает сердце хозяина – и кто может их винить? Бомбеи умны и быстро учатся трюкам, поэтому развлекайте их, обучая новым трюкам и снабжая интерактивными игрушками для игры.

Сфинкс

Кошки породы сфинкс любят тепло из-за отсутствия шерсти. Кот сфинкс озорной, общительный, очень нежный и любит объятия.

Бирманская кошка

Благодаря своим красивым голубым глазам и красивой шерсти бирманские коты будут часто играть с любыми товарищами, независимо от их породы. Фото: Getty Images/Canva Pro

Персы

Персидская кошка известна своим спокойным, мягким, ровным характером, более мягким, чем у короткошерстных пород. Персидские длинношерстные кошки спокойны и ласковы.

Мейн-кун

Большие и массивные мейн-куны отличаются теплом и лояльностью к своим хозяевам. Несмотря на свой угрожающий вид, мейн-куны носят очень приятный характер, они игривые и приветливые. Им нравится быть в компании людей и из них получаются отличные домашние любимцы. Возможно, из-за своего неприхотливого происхождения они часто сворачиваются клубочком в самых неожиданных местах. Им нравится жизнь на улице, они нуждаются в возможности забираться на повышение и имитировать охоту. Мейн-куны известны своим очаровательным тихим скрежетом.

Пусть этот список поможет вам выбрать ту породу, которая принесет вам больше тепла и радости в доме. Выбирая кота, обращайте внимание не только на его внешность, но и на характерные черты породы. Эти пять пород славятся своей ласковостью и верностью, делая их идеальными компаньонами для ищущих ласкового котенка.

