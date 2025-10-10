Батьківщина генія: чим особливе село, де народився Іван Франко (фото)

Що приховує мальовниче село на Львівщині, де побачив світ поет Франко

Нагуєвичі — село на Львівщині, відоме як рідне місце Івана Франка, одного з найвідоміших українських письменників і громадських діячів. Воно приваблює туристів і дослідників не лише своєю історією, а музеями та пам’ятками.

В кінці серпня 1856 року у селі Нагуєвичі, нині Дрогобицький район Львівської області, народився видатний поет, публіцист і філософ Іван Якович Франко. Про це написали в Українському інституті національної пам'яті, передає "Телеграф".

Нагуєвичі — мальовниче село, розташоване в долині річки Збір, серед лісистих відрогів Карпат. Раніше село мало інші назви. З 1952 по 2009 роки воно офіційно носило ім’я Івана Франка, однак згодом отримало первісну назву — Нагуєвичі.

На честь митця створено Державний історико-культурний заповідник "Нагуєвичі", заснований 10 березня 1994 року. До його складу входять: садиба батьків Франка, музей письменника, скульптурна композиція "І. Франко і світова література" та художньо-меморіальний комплекс "Стежка Івана Франка", як написали в Дрогобицькій районній військовій адміністрації.

Музей-садиба батьків Франка був відтворений відповідно до опису письменником у спогаді "Моя вітцівська хата" (1913 рік). Експозиція включає не лише хату, а й господарські споруди — шопи (для реманенту), шпихлір (зерносховище), кузню з міхом, який належав батькові, стодолу, стайню.

