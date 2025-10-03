Перша назва ніяк не нагадує сучасне українське місто: що виросло зі "Станислава" (фото)

Першу назву Івано-Франківськ отримав на честь святого покровителя

Івано-Франківськ — одне з найстаріших міст Прикарпаття, яке пройшло шлях від невеликої фортеці до сучасного міста. Спочатку його називали Станиславів, а його історія починається від села Заболоття.

"Телеграф" вирішив дізнатись історію заснування цього міста та скільки разів його перейменовували. Остаточну назву адміністративний центр отримав лише у радянський час — на честь Івана Франка.

Який вигляд мав вигляд Станиславів понад 230 років тому

Сучасний Івано-Франківськ бере свій початок із села Заболоття, яке було засновано королем Владиславом 1437 році. Хоча офіційна дата заснування міста — 1662 рік. Спершу поселення мало назву Заболоття, але швидко отримало статус міста й нову назву — Станиславів, на честь святого покровителя Станіслава, який був особливим для Андрія Потоцького. Місто задумували як неприступну фортецю проти нападів, з міцними мурами, брамами та бастіонами.

З часом Станиславів перетворився на торгово-ремісничий центр, де поруч жили українці, поляки, вірмени та євреї. Будувати його почали з площі Ринок і ратуші. Тут розвивалися ремесла, діяло аж 20 цехів, відбувалися ярмарки, а згодом почала працювати залізниця й промислові підприємства.

Ратуша в Івано-Франківську

У різні періоди місто належало Польщі, Австрійській імперії, було навіть тимчасовою столицею Західноукраїнської Народної Республіки. XX століття принесло Станиславову складну долю: війни, окупації, масові репресії.

У радянський період місто отримало нову назву — Івано-Франківськ, на честь видатного українського письменника Івана Франка. А вже з кінця 80-х років воно стало одним із центрів національного відродження в Україні.

Як Станиславів став Івано-Франківськом

Назви Івано-Франківська змінювалися залежно від того, до якої держави належало місто.

З 1662 до 1772 року воно було відоме як Станиславів у складі Речі Посполитої. Після переходу під владу Габсбургів назву скоротили до Станислав, хоча у документах і пресі ще довго траплялися варіанти Станиславів та Станіславів. За часів ЗУНР (1918–1919) і Другої Речі Посполитої (1919–1939) місто знову офіційно називалося Станиславів.

У 1939 році радянська влада змінила назву на Станіслав, і так було до 1962 року. Тоді, до 300-річчя міста, воно отримало сучасну назву — Івано-Франківськ, на честь Івана Франка.

Питання повернення історичної назви інколи підіймали. У 2012 році лунали пропозиції відновити Станиславів, проте у 2017 році мер Руслан Марцінків заявив: Івано-Франківськ залишиться при нинішній назві, адже вона відображає українську ідентичність.

