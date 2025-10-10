Його сюжет перевернув свідомість глядачів: який фільм 1999 року назавжди змінив світ кіно (відео)

Цей фільм отримав чотири премії "Оскар"

У 1999 році вийшло безліч яскравих і незабутніх фільмів, які назавжди залишили свій слід в історії кінематографа. Найкасовішими у той період стали "Зоряні війни", проте справжню революцію у світі кіно зробила "Матриця".

Який фільм був найпопулярнішим у 1999 році

Фільм "Матриця", випущений 1999 року сестрами Вачовські, став культовим і зробив справжню революцію у світі кіно. У кінострічці були використані нові стандарти візуальних ефектів, безліч бойових сцен та трюків, які стали еталоном для майбутніх екшнфільмів.

Чорні плащі та темні окуляри та інші деталі образу, в яких були головні герої: Нео (Кіану Рівза), Трініті (Керрі-Енн Мосс) та Морфеус (Лоренс Фішберн) стали символами попкультури кінця 1990-х.

Фільм "Матриця" став революційним у світі кіно

У центрі сюжету "Матриця" опиняється програміст Томас Андерсон, відомий під ніком Нео, який дізнається, що звичний світ — це просто ілюзія, створена машинами для контролю над людством. Кінострічка 1999 року назавжди змінила свідомість глядачів, порушивши питання про природу реальності, свободу волі та вплив технологій на суспільство, тим самим випереджаючи свій час.

Фільм став легендарним та отримав чотири премії "Оскар", а також безліч інших нагород та номінацій. Успіх кінострічки призвів до створення продовжень: "Матриця: Перезавантаження" (2003), "Матриця: Революція" (2003) та "Матриця: Воскресіння" (2021).

Фільм "Матриця" 1999 року

Навіть через 25 років "Матриця" залишається культовою, фільм цитують, пародують і продовжують аналізувати.

