Его сюжет перевернул сознание зрителей: какой фильм 1999 года навсегда изменил мир кино (видео)

Этот фильм получил четыре премии "Оскар"

В 1999 году вышло множество ярких и запоминающихся фильмов, которые навсегда оставили свой след в истории кинематографа. Самым кассовыми в тот период стали "Звездные войны", однако настоящую революцию в мире кино совершила "Матрица".

"Телеграф" решил рассказать, почему этот фильм в 1999 году стал настоящей сенсацией. Его сюжет заставил зрителей сомневаться в реальности.

Какой фильм был самым популярным в 1999 году

Фильм "Матрица", выпущенный в 1999 году сестрами Вачовски, стал культовым и совершил настоящую революцию в мире кино. В киноленте были использованы новые стандарты визуальных эффектов, множество боевых сцен и трюков, ставших эталоном для будущих экшн-фильмов.

Черные плащи и темные очки и другие детали образа, в которых были главные герои: Нео (Киану Ривза), Тринити (Кэрри-Энн Мосс) и Морфеуса (Лоренс Фишберн), стали символами поп-культуры конца 1990-х.

Фильм "Матрица" стал революционным в мире кино

В центре сюжета "Матрица" оказывается программист Томас Андерсон, известный под ником Нео, который узнает, что привычный мир — это просто иллюзия, созданная машинами для контроля над человечеством. Кинолента 1999 года навсегда изменила сознание зрителей, подняв вопросы о природе реальности, свободе воли и влиянии технологий на общество, тем самым опережая свое время.

Фильм стал легендарным и получил четыре премии "Оскар", а также множество других наград и номинаций. Успех киноленты привел к созданию продолжений: "Матрица: Перезагрузка" (2003), "Матрица: Революция" (2003) и "Матрица: Воскрешение" (2021).

Фильм "Матрица" 1999 года

Даже спустя более 25 лет "Матрица" остается культовой, фильм цитируют, пародируют и продолжают анализировать.

