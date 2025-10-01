Рус

Найпопулярніший фільм 1999-го, який підкорив весь світ: він "обскакав" навіть "Матрицю"

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей фільм підкорив увесь світ Новина оновлена 01 жовтня 2025, 23:49
Цей фільм підкорив увесь світ. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Ця кінострічка чотири рази була номінована на "Оскар"

У 1999 році кінематографічний світ буквально вибухнув від повернення легендарної саги Джорджа Лукаса — "Зоряні війни". Це був не просто фільм, а культурне явище, яке занурило мільйони глядачів у далеку-далеку галактику.

Стрічка зібрала понад 924 мільйони доларів у світовому прокаті. Це була найгучніша прем'єра 90-х.

Події "Зоряних війн" відбуваються задовго до історії Люка Скайвокера. Джедаї Квай-Ґон Джинн та його учень Оби-Ван Кенобі втручаються у конфлікт між Торговою федерацією та планетою Набу.

Саме тоді вони зустрічають хлопчика, на ім'я Енакін Скайвокер — майбутнього Дарта Вейдера, але поки що це лише талановитий підліток з дивовижною силою. На тлі політичних скандалів у Галактичному Сенаті глядач вперше бачить молодого Дарта Мола — одного з найяскравіших антагоністів саги.

Зоряні війни
Зоряні війни

Попри суперечливі відгуки критиків, стрічка була номінована на чотири премії "Оскар" — за найкращий звук, монтаж звуку, візуальні ефекти та музику (Джон Вільямс, традиційно бездоганний). Хоча статуеток фільм не отримав, він увійшов у історію як один із найгучніших блокбастерів кінця 20 століття.

Фільм став символом нового етапу "Зоряних війн" і заклав фундамент для трилогії приквелів. Попри змішані реакції, "Зоряні війни" довели, що фільм вартий уваги

Раніше "Телеграф" розповідав, який фільм 1997 року побив касові рекорди. Тоді його обговорював весь світ.

Теги:
#Фільм #Популярність #90-ті