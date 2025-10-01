Найпопулярніший фільм 1999-го, який підкорив весь світ: він "обскакав" навіть "Матрицю"

Ця кінострічка чотири рази була номінована на "Оскар"

У 1999 році кінематографічний світ буквально вибухнув від повернення легендарної саги Джорджа Лукаса — "Зоряні війни". Це був не просто фільм, а культурне явище, яке занурило мільйони глядачів у далеку-далеку галактику.

Стрічка зібрала понад 924 мільйони доларів у світовому прокаті. Це була найгучніша прем'єра 90-х.

Події "Зоряних війн" відбуваються задовго до історії Люка Скайвокера. Джедаї Квай-Ґон Джинн та його учень Оби-Ван Кенобі втручаються у конфлікт між Торговою федерацією та планетою Набу.

Саме тоді вони зустрічають хлопчика, на ім'я Енакін Скайвокер — майбутнього Дарта Вейдера, але поки що це лише талановитий підліток з дивовижною силою. На тлі політичних скандалів у Галактичному Сенаті глядач вперше бачить молодого Дарта Мола — одного з найяскравіших антагоністів саги.

Зоряні війни

Попри суперечливі відгуки критиків, стрічка була номінована на чотири премії "Оскар" — за найкращий звук, монтаж звуку, візуальні ефекти та музику (Джон Вільямс, традиційно бездоганний). Хоча статуеток фільм не отримав, він увійшов у історію як один із найгучніших блокбастерів кінця 20 століття.

Фільм став символом нового етапу "Зоряних війн" і заклав фундамент для трилогії приквелів. Попри змішані реакції, "Зоряні війни" довели, що фільм вартий уваги

Раніше "Телеграф" розповідав, який фільм 1997 року побив касові рекорди. Тоді його обговорював весь світ.