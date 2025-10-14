Виховало багато видатних українців: чим ще цікаве це місто на сході України (фото)

У Донецьку є не тільки знаменитий стадіон та металургічний завод

Місто Донецьк, колишнє Сталіно, відоме не лише як промисловий центр, а і як рідне місто для багатьох видатних українських та світових діячів: тут народились артисти, письменники, спортсмени, політики, бізнесмени та журналісти

Донецьк славиться ще культурним життям, спортивними досягненнями та історичними пам’ятками. "Телеграф" вирішив написати та показати фото, чим ще відоме це місто.

Це місто на сході України — великий промисловий центр з шахтами та металургійними заводами, що багато років визначали розвиток регіону. Як от Донецький металургійний завод, який почав існувати у 1872 році. Крім цього там є кондитерська фабрика "Конті".

Місто також прославилося спортом — насамперед стадіоном "Донбас Арена", а культурне життя підтримують театри та музеї, як от Донецький обласний художній музей, Донецький музично-драматичний театр, театр кіно імені Т. Г. Шевченка та театральна площа в Донецьку та новий планетарій у Донецьку.

Ще там є такі історичні пам’ятки, як площа Леніна та парк Щербакова.

У Донецьку ще можна знайти численні церкви та собори, що прикрашають місто. Між ними є Свято-Преображенський собор, Греко-католицький храм, церква Почаївської ікони Божої Матері та Свято-Преображенський кафедральний собор.

Хто ще народився в Донецьку

Серед тих, хто родом з цього міста, є бізнесмен Рінат Ахметов, 1-й секретар ЦК КПУ Петро Симоненко, науковець Ткаченко Станіслав та інші.

Список осіб, що народились в Донецьку

