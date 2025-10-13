Тут народився творець "Тіней забутих предків": чим відомий його рідний край (фото)

Видатний українець Коцюбинський уродженець одного регіону Поділля

Не всі знають, що Вінниця подарувала Україні одного з найвеличніших майстрів слова. Саме тут народився Михайло Коцюбинський — письменник, який зумів перетворити людські почуття на мистецтво.

На початку вересня 1864 року побачив світ видатний український письменник та громадський діяч Михайло Коцюбинський — автор повістей "Fata Morgana" та "Тіні забутих предків". "Телеграф" вирішив показати, чим ще відома Вінниця.

Чим приваблює Батьківщина майстра психологічної прози

Вінниця — одне з найкомфортніших і найпривабливіших міст України, яке поєднує давню історію, сучасні технології та спокійну подільську атмосферу. Місто, засноване понад 650 років тому, сьогодні відоме на всю країну своїми унікальними пам’ятками, культурою та темпом розвитку.

Однією з головних візитівок Вінниці став плавучий фонтан Roshen — найбільший у Європі. Його світломузичні шоу на річці Південний Буг щороку збирають тисячі туристів.

Який вигляд має фонтан вночі

Місто відоме не лише фонтаном. Тут розташована садиба-музей видатного хірурга Миколи Пирогова, старовинні Мури, де колись стояв єзуїтський монастир, а також сучасні музеї техніки та науки.

Вінницькі мури

Поруч із Вінницею розташована одна з найтаємничіших споруд часів Другої світової війни — ставка Гітлера "Вервольф", нині музейно-меморіальний комплекс. Раніше "Телеграф" писав про те, що це за місце та яку історію воно має.

Серце Поділля часто називають "містом фонтанів і каштанів" — за його зелені вулиці, доглянуті парки й атмосферу затишку. Тут також народилися і інші відомі українці — Симон Петлюра, Володимир Винниченко та Микола Пирогов.

Петлюра, Вінниченко та Пирогов

