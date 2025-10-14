Воспитал много выдающихся украинцев: чем еще интересен этот город на востоке Украины (фото)

В Донецке есть не только знаменитый стадион и металлургический завод

Город Донецк, бывший Сталино, известен не только как промышленный центр, но и как родной город для многих выдающихся украинских и мировых деятелей: здесь родились артисты, писатели, спортсмены, политики, бизнесмены и журналисты

Донецк славится еще культурной жизнью, спортивными достижениями и историческими памятниками. "Телеграф" решил написать и показать фото, чем еще известен этот город.

Этот город на востоке Украины — крупный промышленный центр с шахтами и металлургическими заводами, которые много лет определяли развитие региона. Как вот Донецкий металлургический завод, который начал существовать в 1872 году. Кроме этого там есть кондитерская фабрика "Конти".

Город также прославился спортом — прежде стадионом "Донбасс Арена", а культурную жизнь поддерживают театры и музеи, как Донецкий областной художественный музей, Донецкий музыкально-драматический театр, театр кино имени Т. Г. Шевченко и театральная площадь в Донецке и новый планетарий в Донецке.

Еще там есть такие достопримечательности, как площадь Ленина и парк Щербакова.

В Донецке можно найти многочисленные церкви и соборы, украшающие город. Между ними есть Свято-Преображенский собор, Греко-католический храм, церковь Почаевской иконы Божией Матери и Свято-Преображенский кафедральный собор.

Кто еще родился в Донецке

Среди тех, кто родом из этого города, есть бизнесмен Ринат Ахметов, 1-й секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко, ученый Ткаченко Станислав и другие.

