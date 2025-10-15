Віртуальний друг, який жив у кишені: де почали випускати перші "яйця" тамагочі (фото)

Ця гра стала популярною серед дітей, адже у перші роки компанія продала понад 40 мільйонів "яєць"

У 1996 році світ познайомився з тамагочі — віртуальним вихованцем у вигляді яйця, який швидко став сенсацією серед дітей і підлітків. Гра змушувала стежити за "життям" маленького друга. Виготовляти цю іграшку почала японська корпорація.

Назва гри походить від японського слова тамаго ("яйце") і частин, що можна перекласти як "друг-яйце", адже сенс гри полягав у догляді за маленькою віртуальною істотою. Його потрібно було годувати, розважати і доглядати за ним, як нагадує "Телеграф".

Японська гра тамагочі

Історія створення маленького члена родини

Перші амагочі були випущені в 1996 році японською корпорацією Bandai. Це була гра для портативної консолі Game Boy, а пізніше з’явилися самостійні електронні модулі. Гравець годував, розважав, стежив за здоров’ям вихованця і навіть прибирав за ним — іграшка реагувала сама, зокрема могла "захворіти" чи "помирати", якщо за нею не доглядали. Пізніші версії дозволяли доглядати за кількома істотами одночасно: курчатами, котами, собаками, ведмедями та іншими.

Корпорація Bandai

Тамагочі став культурним феноменом: тільки офіційно було продано понад 40 мільйонів іграшок у перші роки. Гра змусила дітей відповідально ставитися до віртуального життя, але перша версія не давала можливість почати все заново.

Зауважимо, що в Японії траплялися випадки, коли підлітки не змогли пережити смерть свого тамагочі, що призводило до трагічних наслідків. Після цього в усіх наступних версіях гри з’явилася спеціальна кнопка скидання, яку можна було натиснути лише шпилькою.

