Виртуальный друг, который жил в кармане: где начали выпускать первые "яйца" тамагочи (фото)

Эта игра стала популярной среди детей, ведь в первые годы компания продала более 40 миллионов "яиц"

В 1996 году мир познакомился с тамагочи — виртуальным питомцем в виде яйца, который быстро стал сенсацией среди детей и подростков. Игра заставляла следить за "жизнью" маленького друга. Изготавливать эту игрушку начала японская корпорация.

Название игры происходит от японского слова тамаго ("яйцо") и частей, что можно перевести как "друг-яйцо", ведь смысл игры заключался в уходе за маленьким виртуальным существом. Его нужно было кормить, развлекать и ухаживать за ним, как напоминает "Телеграф".

Японская игра тамагочи

История создания маленького члена семьи

Первые амагочи были выпущены в 1996 году японской корпорацией Bandai. Это была игра для портативной консоли Game Boy, а позже появились самостоятельные электронные модули. Игрок кормил, развлекал, следил за здоровьем питомца и даже убирал за ним — игрушка реагировала сама, в частности могла "заболеть" или "умирать", если за ней не ухаживали. Более поздние версии позволяли ухаживать за несколькими существами одновременно: цыплятами, котами, собаками, медведями и другими.

Корпорация Bandai

Тамагочи стал культурным феноменом: только официально было продано более 40 миллионов игрушек в первые годы. Игра заставила детей ответственно относиться к виртуальной жизни, но первая версия не давала возможность начать все заново.

Заметим, что в Японии были случаи, когда подростки не смогли пережить смерть своего тамагочи, что приводило к трагическим последствиям. После этого во всех последующих версиях игры появилась специальная кнопка сброса, которую можно было нажать только булавкой.

