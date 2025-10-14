Джинси, за які радянська молодь готова була віддати всі кошти: де почали виготовляти "мальвіни" (фото)

Де "батьківщина" популярних радянських джинсів "мальвін"

У 1980-х джинси стали справжнім символом молодіжної моди та західного стилю життя в СРСР, викликаючи справжній ажіотаж серед підлітків і молоді. Серед них точно були джинси-мальвіни.

Для багатьох молодих людей мати пару джинсових штанів було справжньою мрією, але дістати їх було непросто — доводилося купувати у перекупників (їх ще називали фарцовщики), і ціна часто перевищувала місячну зарплату, як передає "Телеграф".

Джинси на той час стали символом свободи, бунтарського духу та західного способу життя.

Особливою популярністю користувався індійський бренд "Mawin", який у народі назвали "Мальвіна". Найзнаменитіша модель відзначалася завищеною талією, вільною посадкою та прямим кроєм, через що подібний фасон прозвали "мальвінами". Ці джинси стали однією з найвідоміших ікон моди 1980-х у СРСР.

