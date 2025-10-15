Забудете про дрібну ожину. Що потрібно зробити вже зараз, щоб отримати великий урожай (відео)

У вирощуванні ожини велику роль грає обрізка

Ожина — популярна ягода в Україні, яка має багато вітамінів. Люди часто вирощують її на своїх ділянках, аби смакувати ягодами "без хімії". У мережі поділилися, що важливо зробити, аби отримати великий урожай ожини в наступному сезоні. До речі, ожину часто плутають з іншою, схожою на неї ягодою.

Користувачка тіктоку Олеся Васильєвна розповіла, що важливим етапом у догляді за ожиною є обрізка. Саме від неї значною мірою залежить, яким буде урожай. Жінка зазначила, що проводить обрізку в середині осені, тобто у жовтні.

Як обрізати ожину

Молоді сильні пагони потрібно залишити, адже вони будуть плодоносити наступного року. Натомість ті пагони, з яких ви вже зібрали урожай, слід зрізати повністю. Накривати на зиму ожину не потрібно.

Треба позбуватися старих пагонів ожини, скриншот з відео Олесі Васильєвної

Водночас можна підживити рослину, аби вона мала хороший стан. Серед найкращих добрив для ожини — сульфат калію, суперфосфат, попіл. Хорошим варіантом буде поєднати суперфосфат з калієм і посипати суміш під корінь рослини. А от від азотних підживлень краще відмовитися.

Якщо ви вирощуєте ремонтантну ожину, яка плодоносить на молодих пагонах, тоді варто почекати, коли вона дасть весь урожай. Тоді пізньої осені треба обрізати таку ожину "під нуль". Наступного року у вас виростуть пагони, які будуть тоді ж давати плоди.

