Забудете про мелкую ежевику. Что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить большой урожай (видео)

В выращивании ежевики большую роль играет обрезка

Ежевика – популярная ягода в Украине, которая имеет много витаминов. Люди часто выращивают ее на своих участках, чтобы смаковать ягоды "без химии". В сети поделились, что важно сделать, чтобы получить большой урожай ежевики в следующем сезоне. Кстати, ежевику часто путают с другой, похожей на нее ягодой.

Пользователь тиктока Олеся Васильевна рассказала, что важным этапом в уходе за ежевикой является обрезка. Именно от нее во многом зависит, каким будет урожай. Женщина отметила, что производит обрезку в середине осени, то есть в октябре.

Как обрезать ежевику

Молодые сильные побеги нужно оставить, ведь они будут плодоносить в следующем году. А вот побеги, с которых вы уже собрали урожай, следует срезать полностью. Накрывать на зиму ежевику не нужно.

Надо избавляться от старых побегов ежевики, скриншот из видео Олеси Васильевны

В то же время можно подкормить растение, чтобы оно было в хорошем состоянии. Среди лучших удобрений для ежевики – сульфат калия, суперфосфат, пепел. Хорошим вариантом будет сочетать суперфосфат с калием и посыпать смесь под корень растения. А вот от азотных подкормок лучше отказаться.

Если вы выращиваете ремонтантную ежевику, которая плодоносит на молодых побегах, тогда следует подождать, когда она даст весь урожай. Тогда поздней осенью надо обрезать такую ежевику "под ноль". В следующем году у вас вырастут побеги, которые будут тогда же приносить плоды.

