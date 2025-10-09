Зекономить час і нерви: лайфхак, як почистити горіхи за лічені хвилини

Існує бюджетний спосіб чищення горіхів за допомогою молотка

Осінь — час збору урожаю горіхів. Водночас після цього постає питання, як їх почистити швидко і зручно, аби не витратити багато часу. Також ми розповідали, як почистити пів кілограма часнику за лічені хвилини.

Користувач тіктоку поділився простим лайфхаком чищення горіхів. Насамперед треба знайти лоток для яєць і наповнити його повністю. Після цього слід взяти молоток і постукати ним по кожному горіху.

Перевага такого способу у тому, що шкаралупа не розлітається у різні боки від удару. Однак важливо сильно не бити по горіхах, щоб не пошкодити м'якоть. Таким чином ви можете почистити одразу 30 горіхів, якщо взяти відповідну тару.

Є ще один спосіб, який використовували ще наші бабусі. Налийте у каструлю воду та закип'ятіть її. Після цього покладіть у місткість горіхи та дайте їм покипіти у воді 5-7 хвилин. Помішуйте їх.

Тоді шкаралупа зм'якне, і вам буде значно простіше її видалити. Після цього знову візьміть молоток чи інший важкий предмет і бийте по середній лінії горіхів. Це допоможе легко розколоти шкарлупу, а м'якоть залишиться цілою.

