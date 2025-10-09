Рус

Зекономить час і нерви: лайфхак, як почистити горіхи за лічені хвилини

Вікторія Козар
Чищення горіхів
Чищення горіхів. Фото freepik.com

Існує бюджетний спосіб чищення горіхів за допомогою молотка

Осінь — час збору урожаю горіхів. Водночас після цього постає питання, як їх почистити швидко і зручно, аби не витратити багато часу. Також ми розповідали, як почистити пів кілограма часнику за лічені хвилини.

Користувач тіктоку поділився простим лайфхаком чищення горіхів. Насамперед треба знайти лоток для яєць і наповнити його повністю. Після цього слід взяти молоток і постукати ним по кожному горіху.

Як почистити горіхи швидко
Візьміть лоток для яєць, скриншот з тікток-каналу evg_sk
Лайфхак із чищення горіхів
Далі треба постукати по горіхах, скриншот з тікток-каналу evg_sk

Перевага такого способу у тому, що шкаралупа не розлітається у різні боки від удару. Однак важливо сильно не бити по горіхах, щоб не пошкодити м'якоть. Таким чином ви можете почистити одразу 30 горіхів, якщо взяти відповідну тару.

Як почистити горіхи швидко
Чистимо горіхи, скриншот з тікток-каналу evg_sk

Є ще один спосіб, який використовували ще наші бабусі. Налийте у каструлю воду та закип'ятіть її. Після цього покладіть у місткість горіхи та дайте їм покипіти у воді 5-7 хвилин. Помішуйте їх.

Тоді шкаралупа зм'якне, і вам буде значно простіше її видалити. Після цього знову візьміть молоток чи інший важкий предмет і бийте по середній лінії горіхів. Це допоможе легко розколоти шкарлупу, а м'якоть залишиться цілою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко прибрати опале листя з ділянки. Воно може приховувати певну небезпеку.

