Як врятувати малину від заморозків: український фермер показав, що треба зробити з кущами

Перші заморозки в Україні призвели до того, що у фермерів підмерзла малина

Вересень "порадував" першими нічними заморозками. Волинський фермер та блогер Володимир Кривдік поділився відео, як рятує плантацію малини від холоду та які методи працюють, а які ні. У своєму тік-ток чоловік опублікував ролики, на яких показав два способи, як захистити кущі малини від морозу, і який працює, а який ні.

Судячи з відео, фермер має велику плантацію не тільки малини, а й лохини. Перед заморозками частину кущів Володимир укрив агроволокном, яке, за його словами, дуже недешеве. Другу частину залишив без укриття, але всю ніч палив багаття навколо ділянки, сподіваючись, що дим утримає тепло над кущами і не дасть їм підмерзнути.

Вже на ранок фермер показав результати своїх спроб врятувати малину. Виявилося, що метод із димом не працює — ягода, яка була відкрита, сильно підмерзла. А ось кущі, які були під агроволокном, не так зазнали обмороження, хоча місцями на листі теж був іній.

За словами Володимира Кривдіка, дуже шкода, що так сталося, і його плантація сильно постраждала від заморозку. Однак чоловік не втрачає оптимізму і каже, що справжнє лихо — це війна в Україні. А втрачена малина — не страшно, заробить деінде.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є рослина, яка може руйнувати дороги та будівлі. У народі його називають "японською гречкою".