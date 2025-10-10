Не дайте слимакам зжерти ваші троянди: як врятувати кущі від настирливих осінніх шкідників

Є один лайфхак, який допоможе захистити троянди від слимаків

Восени в період дощів та опалого листя троянди можуть піддаватися нашестю слимаків, для яких такі погодні умови ідеальні. Врятувати кущі квітів від шкідників допоможе простий засіб, який точно є на кухні.

"Телеграф" розповість, як боротися зі слимаками в саду, щоб вони не пошкодили кущі троянд перед зимою.

Як боротися зі слимаками?

Мокрий ґрунт і опале листя — відмінне середовище для поширення слимаків, які активізуються в осінній період. Вони можуть поїдати кущі троянд у вашому саду, послаблюючи їх перед початком зимового періоду, пише Express. Тому дуже важливо подбати про захист квітів восени.

Запобігти нашестю слимаків на троянди в жовтні можна за допомогою простого засобу — кавової гущі. Своїми абразивними властивостями вона створить природний бар’єр для слимаків, оскільки вони не зможуть переміщатися по шорсткій поверхні.

Перше, що потрібно зробити, це зібрати та висушити кавову гущу після того, як вип’єте каву. Потім посипте цим порошком землю навколо кущів троянд. Крім того, що гуща створить перешкоду для слимаків, вона ще й корисна для ґрунту – насичує азотом та регулює кислотність.

З таким лайфхаком ваші троянди спокійно переживуть осінній сезон та зиму. А вже навесні повні сил кущі зацвітуть пишними квітами.

