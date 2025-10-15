Це місце обожнювала богема: який вигляд раніше мав легендарний "Атлас" у Львові

"Атлас" на площі Ринок у Львові — заклад із цікавою історією

Наприкінці XIX — на початку XX століття у Львові було місце, де збиралася вся міська богема. Кнайпа "Атлас" на площі Ринок, 45 вважалася найпопулярнішим закладом міста. Сюди приходили не просто поїсти чи випити — сюди приходили поспілкуватися, посперечатися, надихнутися.

"Телеграф" розповідає історію цього легендарного закладу.

Першим власником закладу був торговець алкоголем М. Л. Атласс. Його прізвище й дало назву кнайпі. Пізніше "Атлас" перейшов до зятя Атласса — Едварда (Едзя) Тарлерського. Він зумів зробити це місце легендарним. В "Атласі" подавали настоянки власного виробництва та страви, що славилися своїм смаком. Найпопулярнішим напоєм стала горілка "Немувка", названа на честь поета Генрика Збежовського — Нема, постійного гостя закладу.

"Атлас" на площі Ринок у Львові. Фото photo-lviv.in.ua

У закладі панувала особлива атмосфера. Зазначається, що за одним столом можна було побачити поета та ксьондза, генерала та художника, професора та студента. Тут сперечалися, жартували, читали вірші та влаштовували імпровізовані концерти. Одне з правил закладу звучало так: "Тарілки, склянки та стільці для захисту політичних та релігійних переконань не використовувати".

Щоп'ятниці в "Атласі" збиралися лікарі після своїх засідань, а щочетверга — студенти. Обід і вечеря коштували в закладі дорого, але навіть той, у кого був усього один злотий у кишені, міг замовити "артистичну страву" — тарілку супу або скромну вечерю.

В "Атласі" проводили час поети, художники, генерали та лікарі. Фото photo-lviv.in.ua

Стіни закладу прикрашали картини, карикатури та жартівливі написи. Ті, хто хотів залишити пам'ять про свій візит, записували щось у спеціальну книгу. У "Атласі" можна було замовити вірш до свята, любовний лист або навіть прощальну промову. Можна сказати, що поети та журналісти буквально жили в закладі.

Серед гостей "Атласу" були поет і журналіст Генрік Збежовський, письменник і художник Бруно Шульц, піаніст Артур Рубінштейн, а також японська оперна співачка Теїко Ківу — вона любила місцевий біфштекс з рисом та французьке шампанське.

"Атлас" на початку першої половини XX ст. Фото photo-lviv.in.ua

Після Другої світової війни "Атлас" закрили, а на його місці відкрилося трикотажне ательє. Воно існувало до кінця радянської епохи.

У 2011 році "Атлас" знову відкрив двері для львів'ян та гостей міста і продовжує свою роботу досі.

"Атлас" у наші дні. Фото Facebook/Ivanna Prykhodko

Раніше "Телеграф" розповідав історію однієї із найстаріших кав’ярень у Львові, де любили проводити час Іван Франко та Михайло Грушевський.