Це Київ, якого більше немає: раритетні кадри з Гончарки показали в мережі (фото)

Це унікальне свідчення того, як виглядав "нетуристичний" Київ напередодні великих змін

Нещодавно в мережі опублікували рідкісне історичне фото київського Подолу, зроблене у 1980-х роках. Ця світлина одразу привернула увагу любителів старого Києва.

Унікальний кадр, яким поділилися у спільноті "Ретро Київ", зберіг неповторну атмосферу минулої епохи й зафіксував чимало деталей, що нині втрачено. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Вул. Гончарна у 1980-х роках, фото: Старі фото Києва

Отже, околиці Гончарки (так називають кияни вулицю Гончарну) на той час зберігали характерну тишу київських вулиць із провінційним колоритом: тут ще зустрічались палісадники, нестандартні парканчики та тяглась некваплива хода повсякденного життя. Саме так виглядав "нетуристичний" Київ, подалі від офіціозних проспектів та монументальних площ.

Вул. Гончарна з іншого ракурса. Фото: Maryna Dex

Особливої значущості цьому фото надає знаменита будівля, що височіє у глибині кадру на пагорбі – Замок Річарда. Його башта впізнавана навіть з далекої перспективи, адже це справжній архітектурний символ старого Андріївського узвозу та одразу кількох київських легенд.

Гончарка як дзеркало змін епох

Вулиця Гончарна розташована неподалік Андріївського узвозу та історичних київських гір, і давно була осередком ремісничого середовища. Більшість забудови по сусідству виникла ще у кінці XIX — на початку XX століття: це й майстерні, і маленькі приватні будинки, і житло для простих робітників та їхніх родин.

Як вул. Гончарна виглядає сьогодні

На фото добре видно контраст між старою житловою забудовою першого плану та величчю Замку Річарда, який став вже тоді справжньою історичною домінантою району. Це промовистий спогад про те, як змінювався Київ, — від купецько-ремісничих вулиць до пам’яток, що стали туристичним магнітом.

Замок Річарда: готична перлина Андріївського

Замок Річарда – Левове Серце — це легендарна споруда на Андріївському узвозі, будинок №15, зведена на початку XX століття у стилі англійської готики. Попри поширену думку, авторство цього проєкту досі остаточно не встановлене, хоч його часто приписують Владиславу Городецькому. Будівництво ініціював київський підрядник Дмитро Орлов, а сама споруда мала стати прибутковим будинком для творчої та забезпеченої публіки.​

У радянський період, приблизно до початку 1980-х, замок був комунальним житлом, поступово занепадав, змінював мешканців, проте зберігав свою невловиму таємничість. Докладніше "Телеграф" розповідав про нього раніше.

Такі фото — не лише свідчення багатогранної історії Києва, а й художнє відображення атмосфери, яка вже майже зникла. Гончарка у 1980-х нагадує про часи, коли Київ ще жив у ритмі старого духу Подолу, поруч із пагорбами та живими легендами.

Раніше "Телеграф" розповідав про ретро-кадр біля Опери, який показав минуле столиці. Тоді площа перед театром ще не мала сучасного благоустрою, а вулицями рухався транспорт, характерний для пізнього радянського періоду.