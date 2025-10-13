Рус

Там був кінотеатр і престижні квартири: як легендарний "Зелений дім" у Харкові опинився на межі зникнення

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прибутковий будинок Буркевича на Полтавському Шляху у Харкові
Прибутковий будинок Буркевича на Полтавському Шляху у Харкові. Фото Wikipedia, otkudarodom.ua, колаж "Телеграф"

"Зеленому дому" на вулиці Полтавський Шлях понад 130 років

Будинок Буркевича, відомий також як "Зелений дім" на Полтавському шляху в Харкові, спочатку задумувався як прибутковий — із магазинами на першому поверсі та квартирами вище. За більш ніж сто років існування він не раз змінював власників і призначення, а сьогодні руйнується.

"Телеграф" розповідає історію однієї зі знакових харківських будівель, яка може невдовзі зникнути.

Ділянку на розі Єкатеринославської вулиці № 1 (тепер Полтавський Шлях), де згодом був збудований "зелений дім", колезький радник Карл Буркевич придбав у 1877 році, зазначається на порталі Otkudarodom. Він задумав масштабне будівництво й зніс більшу частину старих споруд, залишивши недоторканими лише комплекс на Конторській та двоповерховий кам’яний будинок. У 1879 році архітектор Олександр Шиле склав проєкт нового кам’яного триповерхового будинку з підвалом. Але цей проєкт, який передбачав магазини на першому поверсі та квартири вище, був повернений на доопрацювання через численні недоліки (відсутність в’їзної брами, неясну систему опалення, зауваження до сходів).

Будинок Буркевича у Харкові старі фото
Проєкт будинку Буркевича, 1879 рік. Фото otkudarodom.ua

Не дочекавшись затвердження основного проєкту, в 1882 Буркевич самостійно спроєктував і побудував тимчасові кам’яні магазини, прилаштувавши їх до вцілілих крамниць на розі.

До будівництва основного кам’яного будинку Буркевич зміг приступити пізніше. Проєкт, скорочений у довжині й з мансардою замість повноцінного третього поверху, був перероблений. Будівництво будинку завершилося у 1888 році.

Харків старі фото Полтавський Шлях та Дім Буркевича
Будинок Буркевича (ліворуч) на старій листівці. Фото otkudarodom.ua

Перший поверх зайняли магазини (зокрема книжковий магазин Суворіна "Нове время"), другий — квартири, третій — кімнати в найм. Витративши значні кошти, Буркевич не зміг завершити оздоблення й продав будинок з аукціону. У 1901 році власником "Зеленого дому" був гірничий інженер Петро Іванов, а з 1910 по 1917 рік — купець і шведський консул Адольф Мюнх. Саме він прибудував із боку двору додаткову будівлю та відкрив там кінотеатр "Миньон".

У радянські роки на цьому місці продовжував працювати кінотеатр — уже імені Карла Маркса. Крім того, тут розміщувалися магазини, заочні машинобудівний та архітектурний технікуми.

Як виглядає зелений будинок на Полтавському шляху усередині фото
Стеля у "Зеленому будинку". Фото moniacs.kh.ua

Після Другої світової війни будинок неодноразово передавали різним організаціям. У 2006 році будівля перейшла на баланс Харківського національного економічного університету. Тоді вона ще виглядала досить міцною, і керівництво вишу планувало провести легкий ремонт. Але з’ясувалося, що як пам’ятка архітектури будинок потребує не ремонту, а дороговартісної реставрації. Вартість таких робіт виявилася утричі вищою за будівництво нового корпусу, і в результаті будівлю залишили без відновлення.

Будинок Буркевича Зелений будинок руйнується фото
Будівля стрімко руйнується. Фото moniacs.kh.ua

Відтоді дім стояв без опалення й догляду, поступово руйнуючись. Особливо сильно він постраждав у 2022 році під час ракетного удару по Павлівській площі — вибух пошкодив перекриття та частину фасаду. Сьогодні це місце нагадує про колишню велич і водночас викликає тривогу: будівля перебуває в аварійному стані, і її доля залишається невизначеною.

Раніше "Телеграф" розповідав історію будинку Потебні у Харкові. Будівлі понад 120 років і вона активно експлуатується.

Теги:
#Історія #Харків #Ретро #Старі фотографії