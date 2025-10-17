Тертий сир більше не купуватимете: чому цей продукт краще натирати самостійно

Ці поради вам знадобляться

Натертий сир, який продається в магазинах, здається зручним рішенням — відкрив пакет і одразу додавай у страву. Проте за цією зручністю часто ховаються додаткові речовини, які впливають на якість продукту. Сир, натертий власноруч, не лише свіжіший і смачніший, а й безпечніший для здоров’я. Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на сайт Southern living.

Що містить готовий тертий сир

Щоб шматочки сиру не злипалися під час зберігання, виробники додають до нього спеціальні речовини, зокрема целюлозу та картопляний крохмаль. Вони вбирають вологу, через що сир стає сухішим і втрачає природну ніжність.

Окрім цього, у готовий продукт додають консерванти, які подовжують термін придатності, але можуть змінювати смак і погіршувати плавлення сиру під час приготування.

Чому варто натирати сир самостійно

Коли ви натираєте сир власноруч, ви точно знаєте, що в ньому немає жодних домішок. До того ж це має кілька очевидних переваг:

Насичений смак і приємна текстура. Свіжий сир має натуральний вершковий присмак і краще тягнеться без додавання крохмалю чи інших речовин.

Краще плавлення. Натуральний сир рівномірно розтікається у стравах — це особливо важливо для піци, пасти чи запіканок.

Гнучкість у виборі. Ви можете натирати будь-який вид сиру — від пармезану до моцарели — і на обрану товщину.

Економія. Готовий тертий сир зазвичай коштує на 20–40% дорожче, ніж та сама марка у брикеті. Фактично ви переплачуєте лише за те, що його вже натерли й посипали крохмалем.

Як правильно натерти й зберігати сир

Оберіть інструмент. Для невеликої кількості зручно користуватися теркою, а якщо потрібно більше — скористайтеся кухонним комбайном.

Охолодіть сир перед натиранням. Твердий і прохолодний сир натирається легше та рівномірніше. Можна навіть покласти його в морозильник на 10–15 хвилин.

Зберігайте правильно. Натріть лише необхідну кількість сиру, решту покладіть у герметичний контейнер або пакет із застібкою, видаливши зайве повітря. Тримайте у холодильнику не більше 5–7 днів.

Якщо хочете зберегти сир довше, натертий продукт можна заморозити до трьох місяців. Перед використанням дайте йому розморозитися в холодильнику — смак залишиться приємним, хоча текстура може стати трохи м’якшою.

Висновок: натирати сир самостійно — це просто, вигідно та корисно. Ви отримуєте чистий, ароматний продукт без домішок, який стане ідеальним доповненням до будь-якої страви.