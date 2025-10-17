Тертый сыр больше не будете покупать: почему этот продукт лучше натирать самостоятельно

Эти советы вам понадобятся

Натертый сыр, продаваемый в магазинах, кажется удобным решением — открыл пакет и сразу добавляй в блюдо. Однако за этим удобством часто скрываются дополнительные вещества, влияющие на качество продукта. Сыр, натертый собственноручно, не только свежий и вкусный, но и более безопасный для здоровья. Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на сайт Southern living.

Содержащий готовый тертый сыр

Чтобы кусочки сыра не слипались во время хранения, производители добавляют в него специальные вещества, включая целлюлозу и картофельный крахмал. Они впитывают влагу, из-за чего сыр становится более сухим и теряет естественную нежность.

Кроме того, в готовый продукт добавляют консерванты, которые продлевают срок годности, но могут изменять вкус и ухудшать плавление сыра во время приготовления.

Почему стоит натирать сыр самостоятельно

Когда вы натираете сыр собственноручно, вы точно знаете, что в нем нет никаких примесей. К тому же это имеет несколько очевидных преимуществ:

Насыщенный вкус и приятная текстура. Свежий сыр имеет натуральный сливочный привкус и лучше тянется без добавления крахмала или других веществ.

Лучшее плавление. Натуральный сыр равномерно растекается в блюдах – это особенно важно для пиццы, пасты или запеканок.

Гибкость в выборе. Вы можете натирать любой вид сыра – от пармезана до моцареллы – и на выбранную толщину.

Экономия. Готовый тертый сыр обычно стоит на 20–40% дороже, чем та же марка в брикете. Фактически вы переплачиваете только за то, что его натерли и посыпали крахмалом.

Как правильно натереть и хранить сыр

Выберите инструмент. Для небольшого количества удобно пользоваться теркой, а если нужно больше – воспользуйтесь кухонным комбайном.

Охладите сыр перед натиранием. Твердый и холодный сыр натирается легче и равномернее. Можно даже положить его в морозильник на 10–15 минут.

Храните правильно. Натрите только требуемое количество сыра, остальное положите в герметичный контейнер или пакет с застёжкой, удалив лишний воздух. Держите в холодильнике не больше 5–7 дней.

Если хотите сохранить сыр подольше, натертый продукт можно заморозить до трех месяцев. Перед использованием дайте ему разморозиться в холодильнике – вкус останется приятным, хотя текстура может стать немного мягче.

Вывод: натирать сыр самостоятельно – это просто, выгодно и полезно. Вы получаете чистый ароматный продукт без примесей, который станет идеальным дополнением к любому блюду.