Слідами "людини-вовка": де палац генерала перетворився на дім пацієнта Фройда (фото)

Спочатку садиба "людини-вовка" біля перлини Чорного моря була палацом генерал-майора Дубецького

Над трасою неподалік Одеси стоять руїни, які місцеві називають "лігвом вовка". Але йдеться не про казкового звіра, а про реального персонажа "людину-вовка" із праць Зигмунда Фройда.

У селі Василівка, що в Одеській області, збереглися залишки колись розкішної садиби, зведеної в середині XIX століття для генерал-майора Дубецького — власника всього села. Фото та дані "Телеграф" взяв зі порталу "Find-way".

Руїни садиби «людини-вовка» у селі Василівка

Колись розкішний палац Дубецьких-Панкеєвих на Одещині

За однією з версій, проєкт створив той самий архітектор, який побудував Потьомкінські сходи в Одесі. Колись цей маєток порівнювали із Зимовим палацом у Петербурзі: навколо росли фруктові сади, працював фонтан, а у ставку плавала риба. Під будинком, за переказами, існувало багато підземних ходів.

Вхід до підземних ходів, оповитих легендами

Підземелля садиби

Після смерті Дубецького садибу придбав купець Костянтин Панкеєв. Саме його син, Сергій Панкеєв, увійшов в історію психоаналізу. Хлопчик страждав від жахливих снів про вовків, які сиділи на дереві та пильно дивилися на нього. Згодом він став пацієнтом Зигмунда Фройда, який описав його історію в книзі "З історії одного дитячого неврозу". Відтоді Сергія почали називати "людиною-вовком".

Родина Панкеєвих — зліва батько Костянтин, а справа - син Сергій

Зигмунд Фройд та його робота "Із історії одного дитячого неврозу"

Син Панкеєва бачив кошмар із вовками

До революції 1917 року Панкеєви мешкали у Василівці, а пізніше, за радянських часів, будівлю використовували як сільраду, потім — як приміщення колгоспу. Наприкінці XX століття маєток занепав остаточно: його розібрали на матеріали, і тепер від колишнього палацу залишилися лише руїни.

Залишки палацу, схованого серед польових доріг

Як дістатися

До села Василівка можна доїхати автобусами з одеської автостанції "Привоз" у напрямках Лиманське, Роздільна, Михайлівка або Новокрасне — рейси відправляються майже щогодини. В дорозі — близько години. Далі потрібно пройти трасою повз заправку "Валерія", за шиномонтажем повернути двічі праворуч, близько десяти хвилин йти стежкою — і перед вами постане легендарна садиба "людини-вовка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Сумах на кладовищі є справжня піраміда-усипальниця. Ми розповіли, який вигляд вона має та хто там спочиває.