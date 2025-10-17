Рус

Слідами "людини-вовка": де палац генерала перетворився на дім пацієнта Фройда (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Де в Україні знаходиться садиба "людини-вовка"
Де в Україні знаходиться садиба "людини-вовка". Фото Колаж "Телеграфу"

Спочатку садиба "людини-вовка" біля перлини Чорного моря була палацом генерал-майора Дубецького

Над трасою неподалік Одеси стоять руїни, які місцеві називають "лігвом вовка". Але йдеться не про казкового звіра, а про реального персонажа "людину-вовка" із праць Зигмунда Фройда.

У селі Василівка, що в Одеській області, збереглися залишки колись розкішної садиби, зведеної в середині XIX століття для генерал-майора Дубецького — власника всього села. Фото та дані "Телеграф" взяв зі порталу "Find-way".

Садиба людини-вовка (палац Дубецьких-Панкеєвих)
Руїни садиби «людини-вовка» у селі Василівка
Садиба людини-вовка (палац Дубецьких-Панкеєвих)
Колись розкішний палац Дубецьких-Панкеєвих на Одещині

За однією з версій, проєкт створив той самий архітектор, який побудував Потьомкінські сходи в Одесі. Колись цей маєток порівнювали із Зимовим палацом у Петербурзі: навколо росли фруктові сади, працював фонтан, а у ставку плавала риба. Під будинком, за переказами, існувало багато підземних ходів.

Садиба людини-вовка (палац Дубецьких-Панкеєвих)
Вхід до підземних ходів, оповитих легендами
Садиба людини-вовка (палац Дубецьких-Панкеєвих)
Підземелля садиби

Після смерті Дубецького садибу придбав купець Костянтин Панкеєв. Саме його син, Сергій Панкеєв, увійшов в історію психоаналізу. Хлопчик страждав від жахливих снів про вовків, які сиділи на дереві та пильно дивилися на нього. Згодом він став пацієнтом Зигмунда Фройда, який описав його історію в книзі "З історії одного дитячого неврозу". Відтоді Сергія почали називати "людиною-вовком".

Батько та син Константин і Сергій Панкеєві
Родина Панкеєвих — зліва батько Костянтин, а справа - син Сергій
"Із історії одного дитячого неврозу" - книга Зигмунда Фройда
Зигмунд Фройд та його робота "Із історії одного дитячого неврозу"
Кошмарні сни Сергія, які вивчав Зігмунд Фрейд
Син Панкеєва бачив кошмар із вовками

До революції 1917 року Панкеєви мешкали у Василівці, а пізніше, за радянських часів, будівлю використовували як сільраду, потім — як приміщення колгоспу. Наприкінці XX століття маєток занепав остаточно: його розібрали на матеріали, і тепер від колишнього палацу залишилися лише руїни.

Садиба людини-вовка (палац Дубецьких-Панкеєвих)
Залишки палацу, схованого серед польових доріг

Як дістатися

До села Василівка можна доїхати автобусами з одеської автостанції "Привоз" у напрямках Лиманське, Роздільна, Михайлівка або Новокрасне — рейси відправляються майже щогодини. В дорозі — близько години. Далі потрібно пройти трасою повз заправку "Валерія", за шиномонтажем повернути двічі праворуч, близько десяти хвилин йти стежкою — і перед вами постане легендарна садиба "людини-вовка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Сумах на кладовищі є справжня піраміда-усипальниця. Ми розповіли, який вигляд вона має та хто там спочиває.

Теги:
#Історія #Цікаве #Палац Дубецьких #садиба людини-вовка