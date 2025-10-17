Слідами "людини-вовка": де палац генерала перетворився на дім пацієнта Фройда (фото)
-
-
Спочатку садиба "людини-вовка" біля перлини Чорного моря була палацом генерал-майора Дубецького
Над трасою неподалік Одеси стоять руїни, які місцеві називають "лігвом вовка". Але йдеться не про казкового звіра, а про реального персонажа "людину-вовка" із праць Зигмунда Фройда.
У селі Василівка, що в Одеській області, збереглися залишки колись розкішної садиби, зведеної в середині XIX століття для генерал-майора Дубецького — власника всього села. Фото та дані "Телеграф" взяв зі порталу "Find-way".
За однією з версій, проєкт створив той самий архітектор, який побудував Потьомкінські сходи в Одесі. Колись цей маєток порівнювали із Зимовим палацом у Петербурзі: навколо росли фруктові сади, працював фонтан, а у ставку плавала риба. Під будинком, за переказами, існувало багато підземних ходів.
Після смерті Дубецького садибу придбав купець Костянтин Панкеєв. Саме його син, Сергій Панкеєв, увійшов в історію психоаналізу. Хлопчик страждав від жахливих снів про вовків, які сиділи на дереві та пильно дивилися на нього. Згодом він став пацієнтом Зигмунда Фройда, який описав його історію в книзі "З історії одного дитячого неврозу". Відтоді Сергія почали називати "людиною-вовком".
До революції 1917 року Панкеєви мешкали у Василівці, а пізніше, за радянських часів, будівлю використовували як сільраду, потім — як приміщення колгоспу. Наприкінці XX століття маєток занепав остаточно: його розібрали на матеріали, і тепер від колишнього палацу залишилися лише руїни.
Як дістатися
До села Василівка можна доїхати автобусами з одеської автостанції "Привоз" у напрямках Лиманське, Роздільна, Михайлівка або Новокрасне — рейси відправляються майже щогодини. В дорозі — близько години. Далі потрібно пройти трасою повз заправку "Валерія", за шиномонтажем повернути двічі праворуч, близько десяти хвилин йти стежкою — і перед вами постане легендарна садиба "людини-вовка".
