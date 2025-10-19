Село, яке пожертвували заради ГАЕС: історія штучного озера на Черкащині (фото)

Будівництво енергетичної інфраструктури у селі Бучак завершилось ще у 1991 році через брак коштів

Серед зелених схилів Канівських гір, де колись лунали голоси, пахло свіжим хлібом і димом із печей, сьогодні стоїть тиша. Це — село Бучак на Черкащині, яке частково зникло з карти через будівництво Канівської ГАЕС.

Біля недобудованої ГАЕС утворилось штучне озеро через підняття рівня води. "Телеграф" вирішив розповісти про історію цього місця.

Штучна водойма, що утворилася в котловані недобудованої ГАЕС

У 1980-х роках неподалік від села Бучак у Черкаській області розпочалося будівництво Канівської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС). Згідно з початковим проєктом, у зону впливу будівництва потрапили всі 85 домогосподарств населеного пункту, а також сім муніципальних об’єктів.

Під час робіт частину села відселили, будівлі почали розбирати, а місцевість — змінювати. Було вирубано дубовий ліс, частково знищено гору Лисуху, де раніше знаходилися археологічні пам’ятки, а також порушено природну екосистему долини.

Дубовий ліс біля села

Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році будівництво призупинили, а в 1991 році остаточно зупинили через нестачу фінансування. У 2000–2010-х роках неодноразово лунали пропозиції відновити проєкт, але ці плани викликали протести екологів.

На місці нижнього котловану недобудованої ГАЕС утворилося озеро Бучак (або Блакитне). Його наповнюють підземні джерела, тому вода залишається чистою. Відповідно частину села затопило. Залишки будинків і покинуті вулиці села можна побачити на берегах Дніпра, особливо коли вода під час спуску водосховища відкриває затоплені території.

Проєкт, який назавжди змінив долю села

Всі мешканці передали документи на знесення своїх будинків або самостійно розібрали їх на будівельні матеріали. Нині в Бучаку залишаються рештки 25 садиб і двох муніципальних споруд, які так і не були розібрані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де палац генерала перетворився на дім пацієнта Фройда, який страждав від кошмарів.