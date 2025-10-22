Від споживання цих ягід можна померти: яка небезпечна рослина є в Україні (фото)

Паслін росте по всій території України

В українських лісах і на узліссях можна побачити красиві, однак небезпечні рослини. Зокрема, йдеться про золотарник. Ще однією такою рослиною є паслін чорний.

Користувачка мережі помітила цю рослину на Рівненщині і поширила фото у спільноту "Рослинний світ України". Паслін чорний — однорічна рослина, яка належить до родини пасльонових. Рослина виростає до 30–120 сантиметрів заввишки. Листя переважно має овальну форму та закручені краї. Дрібні квіти пасліна мають білі пелюстки, а от ягоди — чорного кольору.

Паслін чорний, фото Зої Степанюк

У пасліні чорному міститься токсична речовина під назвою соланін. Особливо небезпечними вважаються ягоди цієї рослини. Від їхнього споживання можна отруїтися та навіть померти.

Паслін чорний має отруйні ягоди, фото Зої Степанюк

Період цвітіння пасліна чорного — з червня до жовтня. Ягоди починають достигати наприкінці літа. Рослину можна побачити по всій території України. Зазвичай паслін чорний розростається самостійно як бур’ян. Він трапляється у садах, на городах, біля доріг і річок. Іноді рослину вирощують на клумбах.

Ягоди пасліна є отруйними, фото ideas-center.com.ua

Раніше "Телеграф" розповідав про рослину з цікавими плодами, захованими у "мішечки". Вони мають красивий оранжевий колір.