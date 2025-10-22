Від споживання цих ягід можна померти: яка небезпечна рослина є в Україні (фото)
Паслін росте по всій території України
В українських лісах і на узліссях можна побачити красиві, однак небезпечні рослини. Зокрема, йдеться про золотарник. Ще однією такою рослиною є паслін чорний.
Користувачка мережі помітила цю рослину на Рівненщині і поширила фото у спільноту "Рослинний світ України". Паслін чорний — однорічна рослина, яка належить до родини пасльонових. Рослина виростає до 30–120 сантиметрів заввишки. Листя переважно має овальну форму та закручені краї. Дрібні квіти пасліна мають білі пелюстки, а от ягоди — чорного кольору.
У пасліні чорному міститься токсична речовина під назвою соланін. Особливо небезпечними вважаються ягоди цієї рослини. Від їхнього споживання можна отруїтися та навіть померти.
Період цвітіння пасліна чорного — з червня до жовтня. Ягоди починають достигати наприкінці літа. Рослину можна побачити по всій території України. Зазвичай паслін чорний розростається самостійно як бур’ян. Він трапляється у садах, на городах, біля доріг і річок. Іноді рослину вирощують на клумбах.
