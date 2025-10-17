Не висаджуйте її в садку і не несіть у будинок: у цій красивій рослині ховається небезпека (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця рослина зовні виглядає привабливою
В Україні можна зустріти багато дивовижних рослин, кожна з яких по-своєму привертає увагу. Так, мало хто знає про незвичайну "рослину-вампіра" і про золотарника, який, попри красу, таїть у собі небезпеку.
У Tik-Tok українка поділилася відео, в якому показала рослину та розповіла про її особливості. Жінка зазначила, що у неї масивна коренева система.
Який виглядає золотарник і чим він небезпечний
На вигляд золотарник виглядає дуже привабливо, оскільки має яскраві золотисті суцвіття. До Європи його завезли з Північної Америки саме як декоративну рослину для посадки в клумбах. Але виявилось, що рослина приховує серйозну загрозу.
Золотарник є сильним алергеном — навіть у людей, які зазвичай не схильні до алергічних реакцій, він може викликати нежить, сльозотечу, чхання та подразнення шкіри.
Крім того, у рослини потужна коренева система, і при активному розростанні вона буквально витісняє інші рослини, пригнічуючи їх ріст. За своєю природою золотарник інвазивний, тобто він не має природних ворогів чи чинників, які б обмежувати його поширення. Відповідно садити його в саду або тримати вдома вкрай небажано.
"Телеграф" писав раніше, им небезпечна рослина, яку в Україні називають білою акацією. Вона не те, чим здається.