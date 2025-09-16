Пухнасті колоски світло-жовтого відтінку: на Полтавщині помітили особливу рослину

Куничник часто росте на берегах водойм

В Україні можна побачити рослини, які є небезпечними. Зокрема, блекота чорна, плодами якої можна отруїтися. Водночас є багато цілком безпечних рослин, які мають красивий вигляд.

У Facebook-групі "Рослинний світ України" показали, як виглядає рослина під назвою куничник на Полтавщині. Вона росте у дикій природі, а також її можна посадити на своїй ділянці.

Що відомо про рослину куничника

Куничник належить до однодольних рослин родини злакових. Він росте як густий кущ з пухнастими суцвіттями. Найкраще розвивається на сонці, переносить посуху, а у тіні може загинути. Загалом налічується 291 вид куничника. Часто їх можна побачити на берегах водойм, узліссях і суходільних луках.

Куничник, фото Олександра Ванжі

Куничник росте до 1,5–2 метрів, хоча є мініатюрні сорти. Листя рослини — довге, різних відтінків зеленого, а суцвіття — довгі колоски світло-жовтого відтінку, які часто сушать на зиму. Куничнику потрібні добре дреновані та родючі ґрунти для хорошого зростання.

Куничник росте на узліссях, фото Алли Квашко

Дуже часто куничник використовують з декоративною метою — для прикрашання садів, прибудинкових територій, а також для оформлення букетів. Куничник зберігає красивий вигляд навіть у холодні сезони, тож може бути альтернативою живих квітів. Він розростається на великі площі, тож може слугувати живою огорожею. Рослина є стійкою до хвороб і шкідників, не потребує обрізки чи підживлення. Тож це хороший варіант для доповнення простору біля помешкання.

Куничник садять біля будинку, фото ua-garden.com

