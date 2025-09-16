Пухнасті колоски світло-жовтого відтінку: на Полтавщині помітили особливу рослину
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Куничник часто росте на берегах водойм
В Україні можна побачити рослини, які є небезпечними. Зокрема, блекота чорна, плодами якої можна отруїтися. Водночас є багато цілком безпечних рослин, які мають красивий вигляд.
У Facebook-групі "Рослинний світ України" показали, як виглядає рослина під назвою куничник на Полтавщині. Вона росте у дикій природі, а також її можна посадити на своїй ділянці.
Що відомо про рослину куничника
Куничник належить до однодольних рослин родини злакових. Він росте як густий кущ з пухнастими суцвіттями. Найкраще розвивається на сонці, переносить посуху, а у тіні може загинути. Загалом налічується 291 вид куничника. Часто їх можна побачити на берегах водойм, узліссях і суходільних луках.
Куничник росте до 1,5–2 метрів, хоча є мініатюрні сорти. Листя рослини — довге, різних відтінків зеленого, а суцвіття — довгі колоски світло-жовтого відтінку, які часто сушать на зиму. Куничнику потрібні добре дреновані та родючі ґрунти для хорошого зростання.
Дуже часто куничник використовують з декоративною метою — для прикрашання садів, прибудинкових територій, а також для оформлення букетів. Куничник зберігає красивий вигляд навіть у холодні сезони, тож може бути альтернативою живих квітів. Він розростається на великі площі, тож може слугувати живою огорожею. Рослина є стійкою до хвороб і шкідників, не потребує обрізки чи підживлення. Тож це хороший варіант для доповнення простору біля помешкання.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити з трояндами у вересні, аби вони цвіли всю осінь. Є один лайфхак.