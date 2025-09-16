Рус

Пухнасті колоски світло-жовтого відтінку: на Полтавщині помітили особливу рослину

Вікторія Козар
Рослину куничник помітили на Полтавщині
Рослину куничник помітили на Полтавщині. Фото Колаж "Телеграфу"

Куничник часто росте на берегах водойм

В Україні можна побачити рослини, які є небезпечними. Зокрема, блекота чорна, плодами якої можна отруїтися. Водночас є багато цілком безпечних рослин, які мають красивий вигляд.

У Facebook-групі "Рослинний світ України" показали, як виглядає рослина під назвою куничник на Полтавщині. Вона росте у дикій природі, а також її можна посадити на своїй ділянці.

Що відомо про рослину куничника

Куничник належить до однодольних рослин родини злакових. Він росте як густий кущ з пухнастими суцвіттями. Найкраще розвивається на сонці, переносить посуху, а у тіні може загинути. Загалом налічується 291 вид куничника. Часто їх можна побачити на берегах водойм, узліссях і суходільних луках.

Куничник
Куничник, фото Олександра Ванжі

Куничник росте до 1,5–2 метрів, хоча є мініатюрні сорти. Листя рослини — довге, різних відтінків зеленого, а суцвіття — довгі колоски світло-жовтого відтінку, які часто сушать на зиму. Куничнику потрібні добре дреновані та родючі ґрунти для хорошого зростання.

Де росте куничник
Куничник росте на узліссях, фото Алли Квашко

Дуже часто куничник використовують з декоративною метою — для прикрашання садів, прибудинкових територій, а також для оформлення букетів. Куничник зберігає красивий вигляд навіть у холодні сезони, тож може бути альтернативою живих квітів. Він розростається на великі площі, тож може слугувати живою огорожею. Рослина є стійкою до хвороб і шкідників, не потребує обрізки чи підживлення. Тож це хороший варіант для доповнення простору біля помешкання.

Куничник вирощування
Куничник садять біля будинку, фото ua-garden.com

Теги:
#Полтавщина #Рослина #Куничник