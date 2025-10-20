Має незвичайні плоди, сховані у "мішечок": в Україні помітили цікаву рослину (фото)

Фізалісом часто прикрашають ділянки

Рослини в Україні приваблюють красивим зовнішнім виглядом, наприклад кампсис. А от на Львівщині мешканка показала цікаву рослину з оранжевими плодами під назвою фізаліс.

Естетичну рослину мешканка зафіксувала на Сокальщині Львівської області і поширила фото у фейбсук-спільноту "Рослинний світ України". Фізаліс — трав'яниста рослина родини пасльонових, яка вперше з'явилась у Перу і Болівії. З грецької "фізаліс" перекладається як "міхур". Також рослину ще називають мексиканським помідором.

Фізаліс, фото Галини Віри

Існує три види фізалісу: садовий, суничний та овочевий. Догляд за ними такий, як у помідорів — важливо поливати, прополювати і розпушувати. Вони потребують світлого місця, родючої землі і тепла. Взимку фізаліс зберігають у кімнатах або теплицях. Суничний і овочевий види придатні до споживання, а садовий — ні.

Фізаліс потребує догляду, фото Галини Віри

Плоди фізалісу покриті тонкою обгорткою з квіткового листя. Оболонки мають вигляд паперових "ліхтариків". Усередині є біле насіння, яке також їдять разом з м'якоттю. Плоди мають солодко-кислий смак, схожий на ананас і маракую. Вони дозрівають у період від серпня до осені. Листя фізалісу — зелене, а стебла — м'ясисті.

Фізаліс має солодкі плоди, фото Галини Віри

Плоди фізалісу збирають від червня до жовтня. Їх зберігають у сухому приміщенні протягом одного-двох місяців. Помаранчеві плоди мають красивий вигляд, тож ними часто декорують ділянки.

