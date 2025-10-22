От употребления этих ягод можно умереть: какое опасное растение есть в Украине (фото)

Паслин растет по всей территории Украины

В украинских лесах и на опушках можно увидеть красивые, однако опасные растения. В частности, речь идет о золотарнике. Еще одним таким растением является паслен черный.

Пользовательница сети заметила это растение в Ровенской области и распространила фото в сообщество "Растительный мир Украины". Паслин черный — однолетнее растение, принадлежащее к семейству пасленовых. Растение достигает высоты 30-120 сантиметров. Листья преимущественно имеют овальную форму и закрученные края. Мелкие цветы паслена имеют белые лепестки, а вот ягоды – черного цвета.

Паслен черный, фото Зои Степанюк

В паслене черном содержится токсическое вещество под названием соланин. Особенно опасными считаются ягоды этого растения. От их употребления можно отравиться и даже умереть.

Паслен черный имеет ядовитые ягоды, фото Зои Степанюк

Период цветения паслена черного — с июня по октябрь. Ягоды начинают созревать в конце лета. Растение можно увидеть на всей территории Украины. Обычно паслен черный растет самостоятельно как сорняк. Он встречается в садах, на огородах, возле дорог и рек. Иногда растение выращивают на клумбах.

Ягоды паслена ядовитые, фото ideas-center.com.ua

