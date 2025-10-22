Гороскоп на 23 жовтня: Левам гарні новини, а Скорпіонам проблеми в особистому житті

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку знайти час для відпочинку

Наприкінці року на деякі знаки Зодіаку чекають зміни. Тим часом "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 23 жовтня. Дізнайтеся, що на вас чекає цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День сприятливий для практичних справ. Те, що ви довго відкладали, саме час зробити. Уникайте конфліктів на роботі — дрібна суперечка може перейти у щось більше. Ввечері — гарний час для спорту чи фізичної активності.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Енергії вистачить на все, але не варто братися за кілька завдань одночасно. Зосередьтеся на тому, що має реальну користь. У фінансових справах можливі приємні новини, але не витрачайте поспіхом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зірки радять більше слухати, ніж говорити. Завтра ваша уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Якщо отримаєте нову пропозицію — не відмовляйтесь одразу, але й не поспішайте погоджуватися. Вечір проведіть на самоті.

Рак (22 червня — 22 липня)

День вимагатиме спокою. Спроби впливати на ситуацію силою лише виснажать. Зосередьтеся на внутрішньому балансі. Вечір — чудовий для домашніх справ або часу з близькими.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ваші ідеї можуть викликати інтерес у колег або партнерів. Але не намагайтеся довести, що ви маєте рацію будь-якою ціною — в цей день цінуватимуть вашу гнучкість. У особистому житті можливий приємний сюрприз. Також на вас чекають гарні новини.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Завтра добре вдаватимуться аналітичні справи — цифри, документи, планування. Не дозволяйте дрібницям вивести себе з рівноваги. Якщо відчуєте втому — дайте собі паузу, вона піде на користь.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Може виникнути бажання змінити щось у своєму оточенні — і це правильно. Це сприятливий день, щоб зробити перший крок. Уникайте залежності від чужих думок, довіряйте собі. Увечері знайдіть час для себе.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вас чекає насичений день, але тримайте емоції під контролем. Не розкривайте всі плани — хтось може скористатися вашою відвертістю. Фінансово — стабільно, але не час для ризиків. У стосунках можуть виникнути проблеми, якщо не знайдете у собі сили попросити вибачення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Хороший день для навчання, переговорів і нових знайомств. Ви зможете переконати навіть найскептичніших. Головне — не перебільшувати власні можливості. Увечері приділіть увагу відпочинку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Практичність допоможе уникнути проблем. Якщо будете діяти послідовно — день мине продуктивно. У стосунках варто проявити більше м’якості. Ваш партнер потребує підтримки, а не порад і пустих слів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра вас можуть спробувати втягнути у чужі суперечки. Не реагуйте — ваша нейтральність завтра буде вашою силою. Займіться чимось, що приносить задоволення — творчість або спорт допоможуть зняти напругу. Ввечері варто добре відпочити.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День підходить для завершення справ і наведення порядку. В цей день ви особливо чутливі до настроїв інших, тому не беріть усе близько до серця. Вечір сприятливий для відпочинку або спілкування з тими, хто вас підтримує.