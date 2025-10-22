Гороскоп на 23 октября: Львам хорошие новости, а Скорпионам проблемы в личной жизни

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака найти время для отдыха

В конце года некоторые знаки Зодиака ждут изменений. Тем временем "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 23 октября. Узнайте, что вас ждет в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День благоприятен для практических дел. То, что вы долго откладывали, самое время сделать. Избегайте конфликтов на работе — мелкий спор может перейти во что-то большее. Вечером – хорошее время для спорта или физической активности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Энергии хватит на все, но не стоит браться за несколько задач одновременно. Сосредоточьтесь на том, что имеет реальную пользу. В финансовых делах возможны приятные новости, но не тратьте наспех.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Звезды советуют больше слушать, чем говорить. Завтра ваша внимательность к деталям поможет избежать ошибок. Если вы получите новое предложение — не отказывайтесь сразу, но и не спешите соглашаться. Вечер проведите в одиночестве.

Рак (22 июня — 22 июля)

День потребует покоя. Попытки влиять на ситуацию силой только истощат. Сосредоточьтесь на внутреннем балансе. Вечер – великолепный для домашних дел или времени с близкими.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ваши идеи могут вызвать интерес у коллег или партнеров. Но не пытайтесь доказать, что вы правы любой ценой – в этот день будут ценить вашу гибкость. В личной жизни возможен приятный сюрприз. Также вас ждут хорошие новости.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра будут хорошо получатся аналитические дела — цифры, документы, планирование. Не позволяйте мелочам вывести себя из равновесия. Если почувствуете усталость, дайте себе паузу, она пойдет на пользу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Может возникнуть желание изменить что-то в своем окружении – и это правильно. Это благоприятный день, чтобы сделать первый шаг. Избегайте зависимости от чужих мнений, доверяйте себе. Вечером найдите время для себя.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вас ждет насыщенный день, но держите эмоции под контролем. Не раскрывайте все планы – кто-то может воспользоваться вашей откровенностью. Финансово – стабильно, но не время для рисков. В отношениях могут возникнуть проблемы, если не найдете в себе силы попросить прощения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день для учёбы, переговоров и новых знакомств. Вы сможете убедить даже самых скептических людей. Главное – не преувеличивать собственные возможности. Вечером уделите внимание отдыху.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Практичность поможет избежать проблем. Если будете действовать последовательно – день пройдет продуктивно. В отношениях следует проявить больше мягкости. Ваш партнер нуждается в поддержке, а не советах и пустых словах.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра вас могут попытаться вовлечь в чужие споры. Не реагируйте – ваша нейтральность завтра будет вашей силой. Займитесь чем-то, что доставляет удовольствие — творчество или спорт помогут снять напряжение. Вечером следует хорошо отдохнуть.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День подходит для завершения дел и наведения порядка. В этот день вы особенно чувствительны к настроениям других, поэтому не берите все близко к сердцу. Вечер благоприятен для отдыха или общения с теми, кто вас поддерживает.