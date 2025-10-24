Він міг створювати гарну погоду? Хто такий мольфар Михайло Нечай та чому його вбили у власному кабінеті (фото)

Про відомого іванофранківця знімали кіно, він самостійно виготовляв музичні інструменти й допомагав людям своїми надприродними здібностями

Михайло Нечай був відомим карпатським мольфаром і дримбарем, який прославився своїми здібностями та знанням гуцульських традицій. Але його життя закінчилося трагічно.

Мольфара часто називали охоронцем гуцульських традицій. "Телеграф" вирішив написати про життя відомого іванофранківця, а саме про те, чим він прославився та чому його вбили.

Чим був відомий Михайло Нечай

Михайло Нечай народився у робітничій сім’ї, закінчив полкову школу в Умані та прослужив два роки в радянській армії на Кавказі. Пізніше оселився у Верхньому Ясенові на Івано-Франківщині.

Нечай стверджував, що походить від брацлавського полковника Данила Нечая, а свої надприродні здібності відчув ще в дитинстві, зокрема вмів зупиняти кров. Широку популярність він здобув після фестивалю "Червона рута" 1989 року, коли його запросили забезпечувати гарну погоду для учасників свята. Відомий режисер Сергій Параджанов консультувався з ним під час підготовки до зйомок фільму "Тіні забутих предків", а актор Іван Миколайчук навчався у нього грі на дримбі. Нечай також очолював фольклорно-етнографічний ансамбль, власноруч виготовляючи музичні інструменти.

У 2010 році мольфар отримав звання Заслуженого працівника культури України за понад сорок років керівництва аматорським ансамблем "Струни Черемоша". Крім того, про нього зняли два документальні фільми студії "Ієрогліф" — "Мудрість карпатського мольфара" у 2007 і 2009 роках.

Він мав двох синів: старший Іван служив у ракетних військах і помер від раку, а молодший Михайло працював заступником голови Верховинської РДА та нині є директором Національного природного парку "Верховинський".

Чому та хто вбив мольфара

Уранці 15 липня 2011 року Михайло Нечай був убитий у власному будинку. За свідченнями очевидців, чоловік, який кілька днів намагався потрапити на прийом до мольфара, опинившись наодинці з Нечаєм, завдав йому смертельного поранення. Після цього нападник спокійно вийшов із кімнати та попросив людей, які чекали у черзі, тимчасово не заходити.

Особу підозрюваного вдалося встановити того ж дня. Працівники міліції Івано-Франківщини затримали 33-річного чоловіка у лісовому масиві біля села Буковця, за шість кілометрів від місця злочину. Раніше він вже був засуджений за вбивство жінки та лікувався від шизофренії.

За попередніми свідченнями, мотивом злочину стало неприйняття Нечаєм традиційних християнських обрядів та його прихильність до язичницьких вірувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому КДБ боявся української художниці Алли Горської.